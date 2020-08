Élections communales à Lausanne – Émilie Moeschler gagne un premier combat Choisie parmi trois candidates, la socialiste brigue un siège à la Municipalité aux côtés de Florence Germond et Grégoire Junod. La stratégie des alliances reste à déterminer. Lise Bourgeois

Grégoire Junod, Émilie Moeschler et Florence Germond figurent désormais sur le ticket socialiste pour l’élection à la Municipalité, en 2021. JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Elle figurera aux côtés de Florence Germond et Grégoire Junod sur le ticket des Roses pour l’élection à la Municipalité. Mercredi soir, Émilie Moeschler ne cachait pas sa joie après cette issue heureuse, convoitée depuis de nombreux mois. Les yeux écarquillés, pleine d’énergie, la nouvelle candidate estimait avoir été ainsi récompensée de son travail de proximité avec les membres de son parti. «Comme Oscar Tosato, je suis une politicienne de terrain», relève-t-elle.

Actuelle responsable de la Maison de quartier de Chailly, la socialiste originaire du canton de Berne (où elle fut députée) est devenue aussi vice-présidente de la section lausannoise. Le président Denis Corboz se félicite de la «belle campagne» en vue avec cette personnalité «solaire, très engagée, expérimentée» et qui a su se faire apprécier à l’interne. Émilie Moeschler mènera campagne avec le duo Germond-Junod dans l’espoir d’occuper le siège d’Oscar Tosato qui s’en ira après vingt ans de Municipalité.

Exercice difficile

Par un score très net de 94 sur 120, la candidate l’a emporté contre Carine Carvalho et Latha Heiniger. Dans une assemblée calme, où les candidates se sont présentées avant de répondre aux questions thématiques des membres, il n’y a pas eu de place pour d’éventuelles attaques. Au moment du résultat, les deux perdantes ont d’ailleurs fait preuve de beaucoup de «classe», selon le mot du président Denis Corboz, acceptant leur défaite dignement.

Émilie Moeschler, 39 ans, est mariée et mère de deux enfants de 5 et 8 ans. Elle s’est engagée au parti il y a dix-sept ans. Assistante sociale de formation et longtemps engagée syndicale, la candidate présente un profil très conforme aux exigences socialistes. Mercredi soir, elle s’est présentée à l’assemblée comme une militante de l’égalité des chances et des droits des travailleurs, avec des aspirations à une vie et une ville plus vertes. En tant que responsable de maison de quartier, Émilie Moeschler organise des distributions de nourriture pour les plus démunis de Chailly. Cette expérience, due à la crise pandémique, la renforce dans ses convictions.

«Comme Oscar Tosato, je suis une politicienne de terrain» Émilie Moeschler, candidate pour la Municipalité de Lausanne en 2021

Une telle primaire constitue un exercice difficile pour un parti. Si elle a été ici menée sans encombre, la section lausannoise n’est pourtant pas au bout de ses peines. Mardi, le comité des Verts annonçait vouloir conquérir un siège de plus à la Municipalité qu’actuellement («24 heures» du 26 août) et partir seuls au premier tour avec trois candidats. Pour Denis Corboz, c’est une rupture de l’alliance traditionnelle et cela pourrait profiter à la droite. «Se désunir au premier tour me paraît dangereux, complète-t-il. Mais je ne suis pas particulièrement inquiet pour nous, cela dit.»

Le président n’exclut pas une liste commune pour le deuxième tour, faisant valoir que les socialistes ont besoin des Verts et inversement sur les gros dossiers débattus au Conseil communal. À eux deux, les groupes totalisent 51 élus sur 100. Et il n’est pas rare qu’ils soient les deux seuls contre la droite et la gauche radicale, souvent opposées aux propositions de la Municipalité, sur les comptes et les budgets, notamment.

Mercredi soir, l’assemblée générale n’a pas débattu de cette question à proprement parler. Le comité a proposé d’organiser un nouveau rendez-vous une fois que les choses se seront décantées, après l’assemblée générale des Verts, notamment, qui aura lieu le 3 septembre. En attendant, le président socialiste a appelé les Verts à bien considérer leur décision: «Nous maintenons un appel à l’union de la gauche; union qui fonctionne depuis plus de vingt ans.»