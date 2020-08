Elections communales à Lausanne – Emilie Moeschler sur le ticket socialiste La vice-présidente de la section lausannoise a été choisie mercredi pour briguer un siège à la Municipalité aux côtés de Florence Germond et Grégoire Junod. Lise Bourgeois

Responsable de la Maison de Quartier de Chailly, la socialiste Emilie Moeschler brigue désormais la succession du municipal sortant, Oscar Tosato. PATRICK MARTIN/A

L’assemblée générale des socialistes lausannois a fait un choix décisif ce mercredi soir, désignant l’une des trois candidates à l’investiture pour la campagne électorale qui s’annonce. Un tel suspense n’avait pas eu lieu depuis des années en matière d’élections, comme l’a précisé le président Denis Corboz. Emilie Moeschler, Latha Heiniger et Carine Carvalho étaient en lice pour briguer le siège qu’Oscar Tosato laissera vacant après avoir passé 20 ans à la Municipalité. C’est Emilie Moeschler, 39 ans, qui figurera sur le ticket des socialistes. Elle l’a emporté après un vote à bulletins secrets par 94 voix sur 120. Ancienne députée du canton de Berne, elle est assistante sociale et dirige la Maison de quartier de Chailly. Emilie Moeschler fera campagne aux côtés de Florence Germond et Grégoire Junod.

Lors de la partie des présentations, les candidates à l’investiture ont défendu leur vision et tenté de montrer leur détermination militante. A la question de savoir quel dicastère les intéresserait chacune a offert la réponse la plus convenable possible, les trois profils étant passablement tournés vers les dossiers de politique sociale.

Troisième mandat

Auparavant, la municipale Florence Germond et le syndic Grégoire Junod avaient donné leur discours solennel, dans lequel ils ont mis en avant leurs faits d’armes de cette dernière législature. Les deux élus entrés à la municipalité en 2011 ont chacun exprimé leur volonté de continuer leur travail à l’Exécutif et de briguer un troisième mandat. L’assemblée les a entendus par un vote unanime à main levée.

La question stratégique des alliances pour le premier tour du 7 mars n’a en revanche pas été abordée. Mardi, les Verts ont annoncé avec fracas partir avec trois candidats pour le premier tour. Cette décision, qui pourrait être ressentie comme une offensive par les roses, n’a pas été commentée. Le président se réserve d’organiser une nouvelle assemblée une fois que le comité aura pu réfléchir en détails à la situation. Quoi qu’il en soit, le comité a proposé de ne pas modifier le ticket socialiste à trois utilisé depuis 1990, ce que l’assemblée a accepté à l’unanimité.