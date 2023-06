La migration dans l’art – Emily Jacir fait de la place au MCBA Invitée par le Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne, la plasticienne évoque le statut des saisonniers dans une installation cinématographique. Florence Millioud

«We ate the wind» enchaîne les séquences historiques et populaires entraînant le spectateur dans son rythme. Musée cantonal des beaux-arts/Emily Jacir

C’est peu dire qu’Emily Jacir sait la portée de la liberté de mouvement: d’ailleurs, quand on la rencontre, à Lausanne, elle ne semble pas pouvoir rester en place. Il faut dire que son existence d’artiste entre Bethléem, Rome et Les Pouilles avec la Méditerranée pour «maison», un passeport américain et des origines palestiniennes, abjure l’inaction. Une forme de menace quand on est une artiste engagée!