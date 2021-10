Bicentenaire de Flaubert – Emma Bovary, c’est nous Gustave Flaubert aurait eu 200 ans en décembre. L’héroïne mélancolique de son chef-d’œuvre paru en 1857 n’a pas pris une ride et enflamme, aujourd’hui comme hier, l’imaginaire. Isabelle Falconnier

Isabelle Huppert, inoubliable Emma Bovary dans le film de Claude Chabrol, en 1991. Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Stock Photo

Le 29 janvier 1857 s’ouvre devant le Tribunal correctionnel de Paris le procès pour «outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs» de «Madame Bovary». Le roman est paru en six épisodes, dans «La Revue de Paris», entre le 1er octobre et le 15 décembre 1856. Durant quatre jours, le procureur Ernest Pinard en lit des extraits en faisant des commentaires indignés, dénonçant sa «couleur lascive».

«Sans doute Madame Bovary meurt empoisonnée; elle a beaucoup souffert, c’est vrai; mais elle meurt à son heure et à son jour, fustige le procureur. Elle meurt, non parce qu’elle est adultère, mais parce qu’elle l’a voulu; elle meurt dans tout le prestige de sa jeunesse et de sa beauté. (…) Une seule personne a raison, règne, domine: c’est Emma Bovary. Messaline a raison contre Juvenal. (…)Le livre est immoral!»