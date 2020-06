Palmarès – Emma et Gabriel cartonnent dans les berceaux Ces deux prénoms sont les plus fréquents parmi les nouveau-nés à Genève. Christian Bernet

Le prénom le plus populaire à Genève pour les filles est Emma. Odile Meylan

Emma et Gabriel ont la cote auprès des jeunes parents. Ce sont les prénoms qui sont le plus souvent donnés aux nouveau-nés à Genève en 2018. Chez les filles, le podium est complété par Sofia et Chloé alors que chez les garçons, ce sont Noah et Léo. Ces données sont fournies par l’Office cantonal de la statistique.