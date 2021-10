Réindustrialiser la France – Emmanuel Macron annonce un plan d’investissements de 30 milliards Le président français a présenté mardi une stratégie pour 2030 faisant la part belle à la décarbonation de l’industrie et à l’énergie nucléaire. Il souhaite que la France redevienne ainsi «une grande nation d’innovation».

«Si on ne réindustrialise pas le pays, on ne pourra redevenir une nation d’innovation et de recherche», a affirmé mardi Emmanuel Macron. KEYSTONE/EPA/LUDOVIC MARIN

Produire plus et «redevenir une grande nation d’innovation»: Emmanuel Macron a levé le voile mardi sur un plan d’investissement de 30 milliards d’euros. But: gagner la «bataille de l’indépendance» d’ici 2030, dans un monde soumis à des changements très rapides.

«Si on ne réindustrialise pas le pays, on ne pourra redevenir une nation d’innovation et de recherche», a affirmé le président français en présentant, à six mois de l’élection présidentielle, son plan «France 2030» devant près de 200 chefs d’entreprise, ministres, élus, étudiants et chercheurs, réunis à l’Élysée.

À lire Abo Transition énergétique Emmanuel Macron mise sur le nucléaire «Nous devons augmenter la capacité de l’économie française à croître par l’innovation», notamment pour continuer à «financer notre modèle social», a-t-il ajouté. Créer les champions français de demain Face à la concurrence mondiale pour la maîtrise des technologies d’avenir, «France 2030» vise à créer les champions français de demain dans les technologies d’avenir, en particulier en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. La crise sanitaire «nous a fait toucher du doigt notre vulnérabilité», et «notre dépendance vis-à-vis de l’étranger», a relevé Emmanuel Macron, évoquant la pénurie de masques ou l’incapacité de la France à faire émerger un vaccin anti-Covid. «Hydrogène vert» «On doit rebâtir les termes d’une indépendance productive française et européenne», a-t-il enjoint. Sur les 30 milliards d’euros mobilisés sur cinq ans, 8 milliards iront au secteur de l’énergie, pour être en pointe sur «l’hydrogène vert» d’ici 2030 et poursuivre la décarbonation de l’industrie ou encore développer le nucléaire de demain. La France investira notamment un milliard d’euros pour développer des petits réacteurs nucléaires. Quatre milliards seront aussi consacrés à la mobilité propre, avec notamment l’objectif de développer un avion bas carbone et de «produire en France 2 millions de véhicules électriques et hybrides» d’ici 2030, a indiqué Emmanuel Macron. Des innovations de «rupture» dans la santé, avec l’ambition de produire 20 biomédicaments et des dispositifs médicaux de pointe, seront aussi au coeur de «France 2030». Accès aux matériaux critiques Pour atteindre la dizaine d’objectifs fixés, il a insisté sur la sécurisation de l’accès à certains matériaux critiques (lithium, nickel, etc.). Au moment où la France et le monde font face à une pénurie de semi-conducteurs, 6 milliards d’euros seront consacrés à développer une production nationale de composants clés, tandis que 2,5 milliards seront dédiés à la formation des «talents» de demain et 5 milliards à l’amélioration du financement des jeunes pousses industrielles.

Pas de «nationalisme excessif»

La logique de «France 2030» est de «reprendre en main le destin de la France et de l’Europe», a-t-il insisté, fustigeant toutefois «ceux qui pleurent, qui plaident le nationalisme excessif», tout en rappelant que le modèle social français devrait continuer à se «moderniser».

«À quelques mois de la fin de son mandat, le président sortant engage l’argent des Français pour redorer son blason électoral avec des promesses qui n’engagent que son successeur», a critiqué Marine Le Pen sur Twitter.

Le chef de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a lui dénoncé une «nouvelle journée de propagande macroniste», et un plan visant à mettre «des centrales nucléaires partout». Pour la sénatrice LR Valérie Boyer, «Emmanuel Macron parle de la France 2030 pour éviter de parler de la France 2014-2021». «Les Français ne sont pas dupes», a-t-elle ajouté.

Greenpeace a dénoncé des «fausses solutions suivent une même logique: repousser sans cesse la vraie transition et continuer à produire comme si les ressources de la planète étaient illimitées».

ATS

