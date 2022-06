Législatives françaises – Emmanuel Macron perdrait la majorité absolue à l’Assemblée Selon les premières estimations, le parti du président ne récolterait que 208 à 248, loin des 289 nécessaires. Julien Wicky

Pour son second quinquennat, Emmanuel Macron ne disposerait pas d’une majorité à l’Assemblée nationale. AFP/LUDOVIC MARIN

Emmanuel Macron n’aura vraisemblablement pas de majorité absolue à l’Assemblée nationale selon les résultats d’une première estimation Harris Interactive x Tolune pour M6 et RTL. Selon l’institut de sondage, la formation présidentielle Ensemble! ne récolterait que 208 à 248 sièges sur les 577 fauteuils de députés à l’issue de ce second tout des législatives. Un seconde estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions confirme cette tendance: Ensemble! n’aurait que 218 sièges. Une tendance aussi confirmée par IFOP qui donne un maximum de 250 fauteuils à la formation d’Emmanuel Macron.

Législatives en France La journée commence mal pour le camp Macron La Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) emmenée par Jean-Luc Mélenchon frapperait fort puisqu’elle récolterait 163 à 203 sièges. La gauche non affiliée au leader de La France Insoumise récolterait pour sa part 15 à 17 sièges. Pour Ipsos/Sopra Steria, la NUPES auraient 156 sièges et 21 iront à diverses formations de gauche. Pour IFOP, Jean-Luc Mélenchon et ses alliés décrocheraient 150 à 180 sièges.

Le rassemblement national devant les Républicains

Le même institut évalue entre 80 et 90 sièges la force du Rassemblement national. Selon Harris, il récolterait 67 à 90 sièges. Quant à Ipsos/Sopra Steria, il donne 89 sièges à la formation de Marine Le Pen. Ces résultats placent le parti d’extrême droite devant la droite républicaine emmenée par Les Républicains et l’UDI qui plafonneraient à 50 sièges selon Harris, 78 selon Ipsos. Si ces derniers s’alliaient à la formation d’Emmanuel Macron, la majorité absolue se jouerait à une poignée d’élus. Enfin, selon Harris, 5 à 8 sièges semblent promis à divers partis de droite et 10 à 12 à diverses formations.

