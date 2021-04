Nouvelle production lyrique – Emmanuelle Haïm, une passion nommée Purcell La cheffe d’orchestre dirige «Didon et Énée» au Grand Théâtre, dans une nouvelle production signée Franck Chartier de Peeping Tom. Rocco Zacheo

Emmanuelle Haïm a collaboré notamment avec Simon Rattle, qui a été déterminant dans sa décision de devenir cheffe d’orchestre. LUCIEN FORTUNATI

Sur le chemin emprunté par les musiciens sensibles au répertoire baroque, il se présente telle une borne imposante et incontournable. «Didon et Énée» est à la fois un cheval de bataille et un passage obligé que tant de figures du renouveau baroque ont enluminé avec des touches personnelles. La claveciniste et cheffe d’orchestre Emmanuelle Haïm n’a pas dérogé à cette sorte de rituel: en 2003 déjà, elle gravait le joyau lyrique de Henry Purcell en compagnie de ses complices de l’ensemble Le Concert d’Astrée. Cette passion au long cours pour le compositeur anglais connaîtra une suite à Genève, dans la nouvelle production que présente le Grand Théâtre. La musicienne nous en parle, le propos tonique, la voix agréablement voilée.