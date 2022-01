Projet de loi pass vaccinal – «Emmerder» les non-vaccinés: à quoi joue Macron? Les propos du chef d’État français ont déclenché un chaos à l’Assemblée nationale dans la nuit de mardi à mercredi. Le projet de loi ne sera repris que ce mercredi après-midi. Florilège des réactions. Auriane Page

«Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen», a déclaré Emmanuel Macron. (Photo d’archives) John Thys, Pool Photo via AP

En déclarant vouloir «emmerder les non-vaccinés», Emmanuel Macron a semé le chaos au sein de l’Assemblée nationale dans la nuit de mardi à mercredi. L’examen du projet de loi sur le pass vaccinal a dû être à nouveau suspendu.

«Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen», a-t-il ajouté. Avec ses déclarations, il a ainsi provoqué des réactions de tous bords. En voici un florilège.

«Stratégie assumée»

«Ils reprendront cet après-midi à 15 heures, et j’espère que la raison l’emportera», a souligné le ministre des Relations au parlement, Marc Fesneau, mercredi matin sur Franceinfo, en confirmant qu’une entrée en vigueur du pass vaccinal au 15 janvier «reste un objectif».

Pour Marc Fesneau, «le président a choisi une formule-choc pour dire des choses qui sont importantes» et avance que «c’est une stratégie qui est assumée depuis le début».

Une franchise nécessaire

Dans cette situation, l’infectiologue Éric Caumes «comprend» en tant que médecin le «dérapage probablement contrôlé» d’Emmanuel Macron, soulignant «l’exaspération» des soignants face aux non-vaccinés.

«En tant que citoyen, je suis un peu plus surpris, mais c’est la campagne électorale qui a débuté», a-t-il remarqué sur BFMTV et RMC.

Sur Franceinfo, Christophe Castaner, patron du groupe LREM à l’Assemblée nationale, a estimé que les Français avaient «besoin de cette franchise. Les propos du président donnent de la clarté et on en a besoin dans ce moment difficile pour le pays. Au fond, il porte une parole que beaucoup de Français partagent.»

Appel à l’unité

Le patron des députés LR, Damien Abad, a fustigé des propos «indignes, irresponsables et prémédités» qui relèvent d’un «cynisme puéril». De son côté, le président des Républicains, Christian Jacob, s’est «refusé à cautionner un texte qui vise à emmerder les Français».

De son côté, la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo appelle à «réunir la France».

Le candidat communiste, Fabien Roussel, a quant à lui dénoncé «un propos indigne et irresponsable». «Quand on doit convaincre, rassembler, on n’insulte pas.» Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon partage cet avis: «Le pass vaccinal est une punition collective contre la liberté individuelle.»

Un jeu dangereux

À droite, la candidate LR Valérie Pécresse s’est dite «indignée» sur CNews: «Ce n’est pas au président de la République de trier entre les bons et les mauvais français. […] Il faudra mettre fin à ce quinquennat du mépris.»

Le patron des députés LR, Damien Abad, a déclaré ce mercredi matin sur Sud Radio: «C’est un jeu dangereux mené par le pouvoir en place, qui ne pense pas la crise sanitaire mais qui pense à sa réélection permanente.»

Débat chaotique

Le gouvernement français est actuellement en discussion pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. L’atmosphère particulièrement tendue avait déjà conduit à la suspension des débats dans la nuit de lundi à mardi, pour reprendre mardi soir.

Auriane Page est journaliste au sein de la rédaction numérique. Après un Bachelor en communication, sociologie et management à l’Université de Neuchâtel, elle a obtenu son Master en journalisme et communication à l’Université de Genève. Elle a notamment travaillé à «Canal Alpha» et à la «RTS». Plus d'infos

