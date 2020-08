Recette gourmande – Empilons nos légumes dans de belles lasagnes! On peut faire cette délicieuse spécialité italienne sans viande et sans sauce blanche. David Moginier

Il y a mille façons de cuisiner des lasagnes DR

Personnellement, j’adore les lasagnes classiques, quand elles sont bien faites. Mais j’adore aussi leur variante végétarienne. Comme dans cette recette facile, sans sauce béchamel ou grande complication. Juste l’essentiel, comme une vraie mozzarella di bufala, pas un ersatz en caoutchouc. Buon appetito! Dave

Ingrédients pour six: 500 g de mozzarella di bufala, 3 courgettes, 2 aubergines, une douzaine de feuilles de lasagnes sèches précuites, 1 l de sauce tomate nature, 1 dl d’huile d’olive, 1 bouquet de basilic, 2 cs de parmesan râpé, 2 cs de chapelure, sel et poivre.

Préchauffez le four à 210 °.

Égouttez la mozzarella et coupez-la en tranches de 5 mm. Épongez-la avec du papier ménage.

Lavez courgettes et aubergines. Coupez-les en tranches de 1 cm dans la longueur. Salez légèrement et faites griller au four 15 minutes, en retournant à mi-cuisson.

Huilez un plat à four de la taille de 2 feuilles de lasagne. Posez deux lasagnes, étalez dessus une fine couche de sauce tomate puis une couche de courgettes et une de mozzarella. Couvrez d’une deuxième couche de pâtes, puis une couche de sauce tomate, une d’aubergines et une de mozzarella. Continuez ainsi, en salant et poivrant entre chaque couche et en ajoutant un filet d’huile d’olive et les feuilles de basilic. Nappez la dernière couche de pâtes de sauce tomate. Mélangez parmesan et chapelure et parsemez-en la sauce tomate.

Glissez au four, laissez cuire 30 minutes environ et servez chaud ou tiède.