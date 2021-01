Communales de mars – Emploi et respect des lois au programme de l’UDC Le parti conservateur présente quatorze candidats au Conseil communal et se targue d’avoir la liste la plus variée pour la Municipalité. Cindy Mendicino

Nicola Di Giulio, Valentin Christe, Patrizia Mori, Yohan Ziehli et Fabrice Moscheni (de g. à dr.) se présentent à la Municipalité de Lausanne. DR

L’UDC Lausanne se lance dans les communales affublée d’une étiquette «commerçants et indépendants». Parce que ceux-ci sont mal représentés par les autres partis, estime Fabrice Moscheni, chef de file de la formation qui s’est réconciliée avec le PLC.

Le parti, qui occupe une dizaine des 100 sièges de la Palud, compte quatorze candidats. Modeste? Valentin Christe, élu PLC qui a présidé le Conseil communal, justifie: «On peut faire une liste pléthorique comme le PS, ou choisir plus finement nos personnalités. Nous avons été attentifs à éviter les problèmes de ces dernières années, par exemple en demandant un casier judiciaire vierge. Ça fait du tri.»

«L’UDC est le parti des immigrés.» Fabrice Moscheni, UDC

Le parti vante aussi la qualité de son ticket municipal. «L’UDC est le parti des immigrés», ose même Fabrice Moscheni. Sa liste comporte trois secundos sur un total de cinq. C’est bien davantage, dit l’élu, que le PS, les Verts ou les Vert’libéraux qui n’en ont aucun.

Côté programme, l’accent est mis sur l’emploi et le respect des lois. L’emploi parce que, dit Fabrice Moscheni, cela assure à Lausanne davantage de rentrées fiscales, mais aussi permet à «l’individu de vivre dignement, de sortir de l’aide sociale et de contribuer à la vie en société et pourquoi pas même à s’enrichir». L’UDC estime que Lausanne n’est pas assez attractive. Et s’étonne: pourquoi Google a choisi Zurich? Pourquoi le taux d’aide sociale ici est-il deux fois supérieur à celui de Zurich?

Ordre et voitures

Le respect des lois est l’autre axe fort du parti conservateur. Une insulte à policier devrait automatiquement coûter 500 francs. Les activistes du climat bénéficient en outre d’une trop grande bienveillance, dit l’UDC, alors que les automobilistes sont invariablement punis.

Le parti veut en outre offrir 1000 places de parc supplémentaires aux travailleurs. Mais une large part d’entre eux devrait vivre à Lausanne. Le parti suggère ainsi que dans l’administration, la préférence à l’embauche soit donnée aux habitants de la commune. Idem pour les grandes entreprises qui pourraient être attirées par des avantages fiscaux ou fonciers mais devraient maintenir une grande partie de leur masse salariale sur le territoire communal.

Le reste du menu

Dans le reste des propositions on trouve, pêle-mêle: un audit des aides à la culture, «l’arrêt du développement anarchique des pistes cyclables et une évaluation de leur utilisation réelle», la diminution de 3 points d’impôt, le gel du nombre de fonctionnaires, une baisse du salaire des élus, une ouverture étendue des magasins, les transports gratuits le samedi contre preuve d’un acte d’achat ou encore «l’écologie par la technologie et non la castration».