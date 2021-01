Il n’y a pas que les acteurs économiques qui souffrent de cette période pandémique sans fin. En pleine crise du coronavirus, les jeunes qui arrivent aux portes de l’activité professionnelle sont désemparés et très inquiets pour leur avenir. Cette désespérance peut conduire à des attitudes de désillusion, voire de laisser-aller comportemental. À la fois, il y a la difficulté de se former dans les moins mauvaises conditions et celle de trouver un emploi, alors que le monde du travail est au point mort.

Chacun le sait, la précieuse chaîne de valeur depuis le CFC, en passant par le brevet, la maîtrise, jusqu’aux HES et la formation universitaire et celle des EPF, est au cœur de la réussite économique helvétique. En aucun cas il ne faudrait la rompre. Il serait souhaitable de ne pas faire croire aux jeunes qu’elle finit par conduire au chômage. En ces circonstances, tout doit être engagé pour garantir la formation, avec la perspective d’un travail et d’une entrée dans le train d’une vie professionnelle active et réussie. Car enfin la crise de la Covid-19 est longue, mais passagère. En sortie de pandémie, les entreprises auront besoin d’une main-d’œuvre performante, motivée et immédiate.

Même si cette crise s’éternise, il faut préparer demain. Il est souhaitable de le faire habilement, avec ceux qui attendent de reprendre le collier comme avec ceux qui espèrent être engagés. Chacun a donc une responsabilité de comportement et de respect vis-à-vis des uns et des autres. Une vacance d’activité temporaire peut aussi être le bon moment pour faire un arrêt sur image de la situation de l’entreprise et de meilleurs fonctionnement et recrutement. Pour ceux qui attendent un engagement, il s’agit aussi de mettre à profit ce temps pour bien réfléchir à ce qu’ils veulent vraiment.

La future reprise des activités ne doit pas passer par des comportements égoïstes et peu respectueux du contexte général. Même si la tendance du repli sur soi grandit, la vie en société ne peut pas se résumer à ne faire que ce que l’on veut. Dans les lignes récentes de ce journal, un article décrivait un nouveau phénomène, appelé ghosting. En un mot, l’employeur ne se préoccupe pas d’informer de la situation du choix de recrutement, ou le futur employé qui a décidé de renoncer à un poste se dispense de l’en informer. En cette période délicate, on devrait pouvoir compter sur une posture claire des acteurs, en phase avec la situation.

Transparence et respect

Alors, recruteurs, soyez transparents et informez de l’évolution de vos évaluations pour le choix d’un candidat. Votre comportement engagera aussi votre future réputation. Candidat, ayez une attitude qui met en valeur vos hard et soft skills, mais aussi votre mad skill, soit vos passions, qui peuvent faire la différence, dans un esprit de respect pour ceux qui pourraient vous faire confiance.

La période est assez anxiogène pour que chacun y mette du sien dans un esprit participatif et transparent. Tout le monde a à y gagner, surtout en vue d’une prochaine reprise économique.