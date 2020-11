Séries mexicaines – Empreinte almodóvarienne sur Netflix Manolo Caro impose un Mexique dévergondé et une Espagne tourmentée avec deux titres et la même actrice. Benjamin Chaix

Cecilia Suárez (au centre) a joué dans deux séries du réalisateur Manolo Caro. Netflix

Le réalisateur de ces deux séries mexicaines n’a que 35 ans. Il s’appelle Manolo Caro et sa muse Cecilia Suárez joue dans les deux titres: «La casa de las flores» et «Alguien tiene que morir» («Quelqu’un doit mourir»). Ces productions retiennent l’attention pour des raisons différentes. La première est une série fleuve haute en couleur et plutôt dévergondée. La seconde est courte et grave. Elle plonge dans l’Espagne franquiste des années 50, au sein d’une famille de la grande bourgeoisie. Cette minisérie à voir sur Netflix est construite comme une tragédie qui referme son étau sur plusieurs jeunes gens et leurs parents. Cecilia Suárez est ici l’épouse mexicaine d’un patron sans scrupule.

Leur fils Gabino a passé quelques années dans le pays de sa mère quand il débarque en Espagne flanqué d’un compagnon de voyage inattendu: Lázaro est danseur classique et rêve de se faire connaître en Europe. Sa famille aimerait marier dare-dare Gabino avec la délurée Cayetana, jouée par la starlette espagnole Ester Expósito, bien connue des jeunes spectateurs de la série «Élite». Les spectateurs plus âgés, quant à eux, reconnaissent avec plaisir Carmen Maura, actrice révélée naguère par Pedro Almodóvar, dans le rôle de la grand-mère de Gabino, la cachottière Amparo. La présence de Gabino et Lázaro agite ce milieu ultra-coincé et bourré de secrets inavouables.

Qui, parmi ces séduisants jeunes gens, doit mourir? La toute-puissance des armes à feu, symbolisée par des séances répétées de tir au pigeon, le poids des conventions et le danger des préjugés constituent un environnement propice aux pires dérapages. C’est assez appuyé mais pas sans charme, grâce aux ficelles bien tendues d’un robuste scénario et la participation de figures inquiétantes – le père de Gabino, celui de Cayetana, la terrible Amparo – ou vulnérables: Mina (Cecilia Suárez), la mère de Gabino, ou l’ami d’enfance de ce dernier, Alonso, frère de Cayetana.

«La casa de las flores», c’est tout autre chose. Comme pour «Alguien tiene que morir», mieux vaut écouter la version originale en espagnol. Ne serait-ce que pour entendre Cecilia Suárez (toujours elle) traîner exprès ses mots à la mexicaine. Le titre de la série évoque la boutique de fleurs superchic tenue par la matriarche Virgina, jouée par un monstre sacré de la telenovela latino-américaine, Verónica Castro. Un genre télévisuel dont Manolo Caro reprend les codes non sans dérision, en y insufflant une forte brise almodóvarienne qui peut mener jusqu’au tournis. À visionner avec modération.