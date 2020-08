Pandémie – EMS à Cheseaux: «Nous avons eu six résidents décédés avec le Covid» Spécialisé en psycho-gériatrie, l’établissement a été victime d’un supercontaminateur incapable de comprendre la situation. Sylvain Muller

Le bâtiment de l'Etablissement Medico-Social (EMS) Le Grand-Pre de la Fondation Primeroche, à Cheseaux-sur-Lausanne. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Depuis dix jours, l’EMS Le Grand Pré à Cheseaux-sur-Lausanne est touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19. «Du 17 août à ce jour (ndlr: ce mercredi), nous déplorons six résidents décédés avec le Covid», confirme Christian Weiler. «Avec» et non «du Covid» précise bien le directeur de la Fondation Primeroche, qui gère deux EMS à Cheseaux et Prilly, ainsi que des Centres d’accueil temporaire et des logements protégés. «Dès que nous avons constaté la première contamination, le 14 août, nous avons fait tester toutes les personnes à risque. Et depuis cet instant, nous annonçons au Canton tous les décès de personnes testées positives. Mais plusieurs étaient en fin de vie et il est très difficile de déterminer dans quelle mesure le Covid a précipité ces fins de vie.»