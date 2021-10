Histoire d’ici – En 100 ans, l’aérodrome de Payerne s’est imposé comme première base aérienne du pays Rien ne prédestinait cette petite piste d’aviation de la cité broyarde, créée en 1921, à devenir un haut lieu stratégique de l’armée suisse. Retour sur cette saga aéronautique vaudoise. Sébastien Galliker

En 1950, une escadre de chasseurs américains P-51 Mustang de North American Aviation pose devant la halle 2 de la base aérienne de Payerne. Au loin, on distingue le château d’eau de Grandcour. DDPS

En raison de la pandémie, la fête a été moins fastueuse que le meeting Air14 organisé pour le centenaire des Forces aériennes. Patrouille suisse et troupes de démonstration du F/A-18 ou de transport aérien étaient néanmoins en action dans le ciel broyard, jeudi 30 septembre, pour marquer les 100 ans de la base aérienne de Payerne. Alors que les retraités refaisaient l’histoire des lieux, de l’autre côté de la piste, deux pilotes, et tout le personnel nécessaire, soit une vingtaine de rôles différents, étaient prêts à intervenir 24 heures sur 24 pour défendre l’espace aérien suisse. Souvent moquées pour leurs horaires dits «de bureau», les Forces aériennes suisses ont monté leur dispositif graduellement et la police aérienne H24 est en activité depuis janvier.