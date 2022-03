Histoire – En 10’000 photos, l’Afrique dans l’œil de nos missionnaires Les Archives cantonales vaudoises ont numérisé une énorme collection de clichés réalisés à l’époque coloniale par des évangélistes romands. Elles ont contribué à façonner notre image du continent.

«Un entretien du dimanche après-midi» Missionnaires en Afrique entre 1901 et 1907, le pasteur genevois David-Paul Lenoir et sa femme Marion discutent sous une véranda avec deux élèves, à la station de Shiluvane. Shiluvane se situe aujourd’hui à environ 500 km au nord de Johannesburg, en Afrique du Sud. Archives cantonales vaudoises, DM

C’est une scène de la vie quotidienne à l’époque coloniale. Sous une véranda, un couple de missionnaires blancs prend la pose avec deux élèves. Installés sur des chaises, le Genevois David-Paul Lenoir et son épouse Marion observent avec bienveillance les deux hommes, noirs, assis par terre. Nous sommes au tout début du XXe siècle, quelque part en Afrique australe.

À lire Abo Quatre jeunes Vaudois fondent la Mission romande Cette image est un morceau d’histoire, à la fois africaine et romande, qui est conservée aujourd’hui aux archives cantonales vaudoises (ACV). Sur le campus de l’Université de Lausanne, les ACV viennent d’achever la numérisation de quelque 10 713 photographies et présentent en ce moment une petite exposition pour la faire découvrir au public. C’est la mémoire des missionnaires protestants partis d’ici pour répandre la bonne parole là-bas pendant près d’un siècle, entre 1870 et 1960.

Une imagerie influente

En même temps, c’est l’histoire des populations à qui ces Romands ont apporté une religion, une médecine et des savoirs européens, estimant qu’ils leur manquaient. Enfin, c’est aussi l’histoire d’une certaine vision de l’Afrique, diffusée en Suisse par les missionnaires de retour au pays. Fixées sur des diapositives en plaques de verre, ces images servaient à promouvoir leur action d’évangélisation - et lever des fonds - lors de séances de projection dans les paroisses.

«M. Borel et Mlle Falquet soignant les malades» (non situé et non daté) Archives cantonales vaudoises, DM

«Les missionnaires avaient à l’époque une influence considérable en Suisse. Leurs publications par exemple étaient très suivies. La plupart des croyants et des citoyens voyaient l’Afrique à travers ces images, qui véhiculaient notamment une certaine conception de la race. C’est par ce biais entre autres qu’ils se sont définis en tant que Suisses par rapport à l’étranger», commente Éric Morier-Genoud, professeur associé en Histoire africaine à la Queens University de Belfast, qui a étudié les missionnaires romands.

Cette collection d’images soulève de fait des questionnements délicats. Malgré cela, elle a été remise aux archives il y a quelques années par l’ancien département missionnaire des églises réformées romandes, qui existe toujours aujourd’hui à Lausanne. Appelé aujourd’hui DM Dynamique dans l’échange, il mène des projets caritatifs dans plusieurs pays, y compris d’Afrique, en mettant désormais l’accent sur la réciprocité (voir encadré). Car les temps ont changé depuis l’époque des pionniers de la mission.

Colonie à la vaudoise

Les premiers missionnaires étaient les Vaudois Paul Berthoud et Ernest Creux qui apparaissent bien sûr dans ces images d’archives. En 1872, ils sont partis au Lesotho puis ont fondé deux ans plus tard ce qui s’appelait à l’origine la Mission Vaudoise au Sud de l’Afrique. Après eux, jusque dans les années 1960, il y aura une présence helvétique en divers endroits dans ce qui est aujourd’hui l’Afrique du Sud et le Mozambique.

«Un bâtiment d’école à Valdézia» Première station missionnaire romande en Afrique, «Valdézia» a été baptisée en hommage au Canton de Vaud, à 500 km au nord de Johannesburg (image non datée). Archives cantonales vaudoises, DM

Parmi plusieurs implantations missionnaires, la première a été baptisée en hommage au Pays de Vaud: «Valdézia», qui est immortalisée sur plusieurs clichés. Sur des terrains acquis par la mission, les évangélistes ont construit des églises, des écoles et des dispensaires: toute une infrastructure pour convaincre les populations locales d’adopter une autre foi. «Valdézia est sans doute un des exemples les plus emblématiques d’une colonie helvétique, car au-delà de l’activité missionnaire, des Suisses se sont installés sur ces terres en achetant des fermes à titre privé», commente Éric Morier-Genoud.

«Mission» hier, «réciprocité» aujourd’hui Afficher plus Directeur de DM Dynamique dans l’échange, Nicolas Monnier a été un rouage important dans l’ouverture au public de ces archives photographiques. Il en raconte la genèse étonnante: «J’ai moi-même passé six années au Mozambique et à l’origine, c’est la Coopération suisse au développement qui m’a approché pour valoriser l’histoire de la mission romande dans la région. Ils voyaient les bénéfices de l’image positive dont jouit la Suisse là-bas, encore aujourd’hui, grâce à l’héritage qu’ont laissé les missionnaires.» Les historiens documentent en effet comment les évangélistes romands ont contribué à former les élites locales, qui ont joué un rôle dans l’indépendance du Mozambique. Nicolas Monnier rappelle aussi le travail des missionnaires - notamment Henri-Alexandre Junod - qui ont étudié les sociétés et les langues locales, y compris pour produire des traductions de la Bible. «Il est important que ce patrimoine soit ouvert à toutes sortes de lectures», plaide Nicolas Monnier, conscient des débats que suscite la volonté d’évangélisation et de civilisation à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. « Les missionnaires de l’époque étaient mus par la vision égalitaire que propose l’Evangile. Par contre, au nom de la civilisation occidentale, ils encourageaient l’abandon de certaines pratiques et l’adoption de nouvelles façons de faire », estime-t-il, ajoutant que dans le contexte de l’époque coloniale, les missionnaires étaient plutôt progressistes et à l’avant-garde. «Le fait de valoriser les langues locales était en décalage, de même que le développement d’écoles et d’hôpitaux, qui a été repris ensuite par les politiques de développement. La mission avait plusieurs facettes.» Aujourd’hui, le mot «mission» a fini par tomber hors d’usage. L’institution créée dans les années 1870 sous le nom de «Mission vaudoise» a connu plusieurs dénominations, mais jusqu’à l’an dernier, c’était encore «DM Échange et mission». Désormais, l’institution s’appelle «DM Dynamique dans l’échange», après avoir pris une nouvelle orientation stratégique, actée en 2018: mettre l’accent sur la réciprocité Sud-Nord. Par quoi cela se traduit-il? D’un côté, DM continue de mener des projets à l’étranger dans les domaines de l’éducation, de l’agroécologie et de la formation théologique, avec des envoyés suisses entre autres au Mexique, en Égypte au Togo ou à Cuba. De l’autre, depuis quatre ans, un pasteur togolais, Espoir Adadzi, est en mission en Suisse, à Genève. Son rôle: créer des liens avec les protestants issus de la migration. «Les églises d’ici doivent reconnaître que les églises partenaires du Sud ont quelque chose à leur apporter», conclut Nicolas Monnier.



Le chercheur rappelle que la Suisse n’était pas une puissance impérialiste comme le Portugal ou la Grande-Bretagne, qui dominaient la région à l’époque et avec lesquels les missionnaires romands ont dû composer. Il estime toutefois que la mission suisse a contribué à l’œuvre coloniale de ces pays, à travers l’évangélisation et l’apport de modes de vie occidentaux. «Dans ce contexte, les images ramenées par les missionnaires sont l’expression d’une culture impériale dans un pays qui n’avait pas de colonies.»

Ouvrir la recherche et le débat

Pour Eric Morier-Genoud, il faut aborder ces images dans leur contexte historique. «Leur perception des populations africaines était assurément raciste, mais ils étaient aussi des hommes de leur temps. Le racisme avait pignon sur rue à cette époque.»

«On ne se reconnaît toujours pas dans certaines images d’Afrique» Afficher plus «Les époques sont différentes, mais encore aujourd’hui, on voit des images d’Afrique qui visent à lever des fonds et on ne s’y reconnaît pas.» C’est l’une des observations de Joseph Titcha, à qui nous avons soumis quelques photos d’archives de la mission romande. Originaire du Congo, il est membre de l’Association lausannoise CIPINA, dont le but est de promouvoir une image positive des personnes originaires d’Afrique, qu’elles vivent Suisse ou ailleurs. Il est également pasteur d’une église évangélique qu’il a lui-même fondée à Renens, le Centre Chrétien MIEL, une communauté qui n’a pas de lien avec les églises réformées romandes ou DM Dynamique dans l’échange. Mitigé sur les représentations véhiculées par les missionnaires, il estime que l’évangélisation a été le côté positif de leur action, y compris dans son pays, où des Suisses ont aussi bâti des églises. Après avoir été pasteur au Congo, il est lui-même arrivé en Europe il y a un peu plus de 20 ans et dirige depuis 2005 une église qui compte une centaine de membres, essentiellement originaires d’Afrique, mais qui attire aussi des Suisses. Il glisse: «On peut dire que désormais, ce sont les Africains qui viennent évangéliser en Suisse. Nous amenons en quelque sorte un réveil de la religion, avec un peu plus de feu et une autre dimension de la foi.»



Comment cet héritage occidental est-il perçu en Afrique, depuis leur départ? «Il y a débat et la situation n’est pas la même d’un pays à l’autre, répond le chercheur. Les missionnaires ont implanté très vite des églises indigènes qui sont encore très actives. On y trouve beaucoup de gens qui entretiennent un souvenir positif de leur action, notamment en raison des écoles et des hôpitaux qu’ils ont créés, mais des intellectuels rappellent aussi le racisme et les rapports inégalitaires qu’instituait la mission.»

«Monsieur Paillard évangélisant» Datée de 1901, l’image montre le missionnaire Frank Paillard à la station d’Antioka, au Mozambique, en «visite pastorale» et «évangélisant» selon la notice d’archive. Archives cantonales vaudoises, DM

En numérisant ces milliers d’images, les Archives cantonales vaudoises pourraient bien stimuler la recherche sur ce passé, encore peu étudié. «En mettant en valeur ce fonds, notre but est d’attirer l’attention. En général, la numérisation et internet changent complètement le rapport du public à des documents d’archives», explique l’archiviste Acacio Calisto, qui a contribué à ce travail.

Une partie de ces photographies est déjà en ligne et environ 8000 le seront ces prochains mois, ce qui ouvrira encore plus de perspectives. «Des chercheurs étrangers pourront les consulter facilement, mais aussi des personnes qui cherchent à connaître l’histoire de leur famille, que ce soit des gens d’ici, où en Afrique, qui voudraient savoir comment leur village a été documenté.»

Montrer des images qui rappellent ces rapports inégaux peut sembler délicat aujourd’hui, alors que des statues d’esclavagistes sont déboulonnées. «Il faut montrer ces images, mais en les accompagnant de questions qui permettent un regard critique, estime Eric Morier-Genoud. Les représentations de l’Afrique que nous avons sont inconscientes et c’est lorsqu’on ne connaît pas leur source que l’on risque de tomber dans les préjugés.»

«Dans la montagne près de Schilouvane» (non daté). Archives cantonales vaudoises, DM

