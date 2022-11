Si, en 2022, le Conseil d’État et la Ville de Lausanne soutiennent l’urgence de débuter les travaux de modernisation de la gare, 166 ans plus tôt, ils se disputaient à propos des tracés de voies ferrées dans le canton de Vaud. La Constitution fédérale de 1848 déléguait aux cantons la responsabilité de la construction du réseau sur leur sol par des compagnies privées. L’État central se réservait en revanche la ratification des concessions; selon les situations de blocage, il pouvait imposer le passage de lignes d’importance nationale.

L’idée de relier les villes émergea dès 1850. Le Canton s’est constamment distancé de la position des autorités lausannoises partisanes des tracés directs. Depuis 1852, il a défendu la variante entre Morges et Yverdon pour se rendre à Berne par Payerne-Morat, avec des embranchements pour Lausanne et Fribourg, ce qui provoqua des débats virulents au sein de la députation jusqu’à l’automne 1860.

«Une ville soucieuse de conserver sa position avantageuse au carrefour des routes.»

D’un côté, un gouvernement intransigeant, entraînant dans son sillage l’hostilité, le plus souvent sourde, de l’arrière-pays; de l’autre, une ville soucieuse de conserver sa position avantageuse au carrefour des routes tendant de Paris à Milan et de Berlin à Marseille. Selon ses détracteurs, le développement industriel et commercial de Lausanne pourrait léser un territoire limité et trop agricole.

En position de disgrâce, la Municipalité de Lausanne et le Conseil d’État de Fribourg s’entendirent en 1856 pour la liaison entre leurs villes par Oron et Romont. La promesse bluffante des Lausannois d’engager une somme de 600’000 francs emporta la décision des Chambres fédérales, en septembre 1856, et entraîna le pouvoir exécutif cantonal, sous l’influence de Louis-Henri Delarageaz, à décréter la mise sous tutelle de la ville de Lausanne.

Le 26 novembre 1856, le Grand Conseil annula la convention «stipulée avec un État étranger [Fribourg] par une autorité incompétente…» On fit appel à l’armée pour protéger les bâtiments cantonaux. La mesure de subordination fut levée le 22 décembre 1856.

Six ans plus tard, le 4 septembre 1862, la nouvelle ligne fut inaugurée. Les promoteurs durent démentir entretemps toutes les informations spécieuses sur les risques de stabilité du terrain, les chiffres de population desservie et de kilomètres à l’intérieur du canton. Les souverainistes les accusèrent d’asservissement à Fribourg.

Carrefour régional, national et international

Depuis, le choix de 1856 a fait de Lausanne un nœud ferroviaire reconnu sur les plans international, national et régional.

Deux extraits des débats au Grand Conseil résonnent singulièrement aujourd’hui: «Lausanne est la capitale qui résume la vie du pays. […] On ne peut pas affaiblir une capitale sans nuire à l’ensemble du pays.» «Songez qu’au sort de notre ville est intimement lié celui du pays, car toutes les fois que sa capitale décline un pays décline à son tour.»

