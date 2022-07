Procès de stars, épisode 3/7 – En 1857, Flaubert fâche les gardiens des bonnes mœurs Jugé outrageux, le premier roman de l’écrivain, «Madame Bovary», lui vaut de se retrouver face aux juges. Mais il échappera à la censure. Irène Languin

Une scène illustrée de Madame Bovary: un bedeau hurleur, Emma et son amant Léon. GETTY IMAGES

Trois prévenus comparaissent devant le Tribunal correctionnel de la Seine en ce 29 janvier 1857: Léon Laurent-Pichat et Auguste-­Alexis Pillet, respectivement gérant et imprimeur de la «Revue de Paris», ainsi qu’un jeune auteur encore inconnu, Gustave Flaubert. Ils sont accusés «d’outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs» pour avoir publié, dans deux numéros du périodique, des fragments d’un roman intitulé «Madame Bovary».