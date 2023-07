Léman superstar (5/7) – En 1925, le tonitruant Michel Simon surgit du Haut-Lac L’acteur fait sa première grande apparition au cinéma dans «La vocation d’André Carel», tourné entre Montreux et Évian. Le film montre la vie des bateliers lémaniques. Claude Beda

Sept ans avant d’apparaître dans «Boudu sauvé des eaux», Michel Simon a surgi en 1925 du Haut-Lac pour sa première apparition notable au cinéma. Dans «La vocation d’André Carel» ou «La puissance du travail», titre alternatif, l’acteur à la voix tonitruante campe le rôle d’un précepteur chargé de chaperonner un riche jeune homme venu en cure à Évian. Réalisé par le Suisse Jean Choux, ce film muet franco-suisse est un documentaire exceptionnel sur la vie des bacounis, des bateliers et des ouvriers sur le lac.

«Ce film comportant des images rares a une véritable valeur ethnographique.» Didier Zuchuat, responsable de la documentation du Musée du Léman

«Ce film comportant des images rares a une véritable valeur ethnographique, estime Didier Zuchuat, responsable de la documentation du Musée du Léman* et homme de cinéma. C’est une tranche de vie de l’époque, notamment celle des propriétaires de barques à Meillerie. Des scènes montrent l’extraction des pierres et leur charriage. On voit aussi passer les bateaux de la Compagnie générale de navigation d’alors. Une séquence est encore dédiée à un concours de canots à moteur.» Si les scènes intérieures ont été tournées au studio Gaumont à Paris, toutes les séquences extérieures ont été filmées sur le Léman ou sur ses rives, à Montreux, Meillerie, Saint-Gingolph et à Lausanne.

L’ancien bateau Évian, à l’histoire mouvementée, a aussi servi de cadre au film. Construit en 1875, ce navire avait d’abord été baptisé «Mont-Blanc». Mais en 1893, après avoir été réparé des suites de l’explosion d’un collecteur de vapeur qui avait traversé le salon de 1re classe, il fut rebaptisé «La Suisse». Or, en 1910, comme on allait lancer un nouveau grand navire sous ce même vocable – l’actuel bateau amiral La Suisse –, l’ancien Mont-Blanc fut rebaptisé une nouvelle fois pour s’appeler définitivement «Évian».

Dans ce film à haute valeur documentaire, le personnage principal, André Carel, part se reposer à Évian au bord du Léman, la station thermale à la mode pour les gens aisés. Son précepteur Gaston Lebeau (Michel Simon) est chargé de lui tenir compagnie et de veiller sur lui. Au cours d’une excursion dans le village de Meillerie, Carel observe le travail des ouvriers de la carrière. Se faisant passer pour un ouvrier et se gardant de dévoiler qu’il est riche, il réussit à se faire embaucher à la carrière.

Michel Simon n’y occupe qu’un second rôle, les personnages principaux étant joués par Stéphane Audel et Blanche Montel. Avant ce film, Michel Simon n’avait joué au cinéma qu’un petit rôle dans «La Galerie des monstres», film muet français réalisé par Jaque Catelain, sorti en 1924.

