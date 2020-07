1980 en quelques exemples Afficher plus

Le climat inquiète déjà

KEYSTONE

En 1980 naît le plus grand parc national américain. Avec ses 78’050 km2, l’Artic refuge (ANWR) double la surface des aires protégées dans le pays. Une étude gouvernementale alerte sur l’épuisement des ressources et le terme «dérèglement climatique» est mentionné pour la première fois au Congrès américain. Des préoccupations freinées net par l’arrivée, en janvier 1981, d’une administration Reagan hostile aux réglementations environnementales.

L’ordi rétrécit

KEYSTONE

D’un ordinateur central où il fallait des heures, voire des jours, après la saisie par un spécialiste pour obtenir une réponse, la machine va rapetisser jusqu’à amener l’informatique à chacun. La démocratisation s’opère timidement dès 1977, forçant IBM, leader du marché, à réagir en 1981 avec son personal computer, ce PC dont le succès mondial annonce le bouleversement culturel qui suivra.

Renaud inspire

AFP

Après «Laisse béton» en 1977, qui contribue à la diffusion du verlan, Renaud sort «Marche à l’ombre» en 1980. «Le titre «Dans mon HLM» nous semble refléter l’émergence de ce qu’on nommera vingt ans plus tard la poésie urbaine», relève Camille Vorger. Parmi ses héritiers, la chercheuse évoque Dorémus, Grand Corps Malade, mais aussi le slameur romand Narcisse, qui emprunte à Renaud cette manière de questionner faussement le public et de faire comme si celui-ci avait répondu: «Moi, je la trouve chouette, pas vous? Ah bon.»

Yourcenar académicienne

Le 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar devient la première femme à entrer à l’Académie française. L’élection met fin à une pratique de plus de trois cents ans qui «plaçait la femme sur un piédestal mais ne permettait pas encore de lui avancer un fauteuil», déclarera l’auteure des «Mémoires d’Hadrien» dans son discours inaugural de 1981. Au lendemain de l’élection, Jean d’Ormesson saluait cette «victoire de la littérature» dans «Le Figaro»: «C’est un écrivain plus qu’une femme qui entre sous la coupole.» La question de la «littérature féminine» a continué malgré tout à se poser, à tel point que de nombreuses auteures ont invité à être considérées simplement en tant qu’écrivain. L’auteure de l’article, Julie Crohas Commans, remarque que, malgré tout, «au cours des années suivantes, ce qui s’apparente à une nouvelle ère littéraire s’impose». Elle cite Nathalie Sarraute et Annie Ernaux bouleversant l’autobiographie en 1983 avec «Enfance» et «La place».

En Suisse romande, 1980 marque aussi un tournant: le 29 novembre, Alice Rivaz est la première femme à recevoir le Grand Prix C.F. Ramuz, face à un Robert Pinget qui partait favori. Lors du premier tour de table, aucun juré masculin n’avait mentionné Alice Rivaz, raconte Valérie Cossy dans son texte. Durant la cérémonie de remise du prix, la lauréate sera par ailleurs introduite comme la fille du politicien Paul Golay. Dans son discours, l’auteure de presque 80 ans rendra hommage à quatre disparues qui auraient eu droit à cet honneur autant qu’elle: Monique Saint-Hélier, Catherine Colomb, Alice Curchod et Corinna Bille. La voie de la reconnaissance était ouverte.

La guerre des dictionnaires

Le 12 septembre 1980, l’émission «Apostrophes» évoquait «la guerre des dictionnaires». Les intervenants, rebaptisés M.Larousse, M.Robert, M.Logos, M.Hachette et M. Quillet Flammarion, rivalisaient à coups de «plus pratique, plus moderne», défendaient la disparition de certaines personnalités, ou l’entrée de mots alors inconnus comme «jojoba». Ils étaient à l’aube de grands bouleversements éditoriaux. Trois mois plus tard, Lagardère lançait une OPA sur Hachette. Depuis, le groupe aura possédé, à un moment, chacune des maisons alors présentes sur le plateau.

Du groupe au solo

Corbis via Getty Images

Dans l’histoire de la pop, 1980 inaugure l’effacement du groupe au profit de l’artiste solo. Les plus gros vendeurs des années 1970 se produisent pour la plupart en formation (Rolling Stones, Pink Floyd, Abba), ceux des eighties se présentent seuls, ils se nomment Prince, Madonna ou Michael Jackson. Parmi les raisons de ce tournant: l’arrivée, en 1980, de la boîte à rythmes Roland TR-808 influencera toute la production de la décennie, et préfigure l’autonomie musicale de son utilisateur.

Zurich brûle

Jusqu’en 1980, en Suisse il n’y a pas de lieu pour la culture alternative. Cette année-là, les protestations de la jeunesse commencent à Zurich avec «les émeutes de l’Opéra». «Zurich brûle», scande le groupe punk TNT. La mobilisation essaime dans d’autres villes et marque un tournant, avec la création de salles comme la Rote Fabrik (Zurich) et la Kaserne (Bâle) en 1980 ou la Reitschule (Berne), Fri-Son (Fribourg), et enfin la Dolce Vita à Lausanne en 1984.