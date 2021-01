Dans les archives de 24 heures – En 1984, huit avalanches isolent Les Ormonts Le 9 février, une série de coulées avait touché la commune, épargnant les humains mais rasant des chalets et tuant des animaux. Romaric Haddou

Le journaliste fait le récit chronologique d’une journée folle. Archives 24 heures

L’avalanche survenue jeudi aux Diablerets rappelle peut-être de mauvais souvenirs aux habitants de la région et du canton. Le 10 février 1984, certains d’entre eux lisaient «Les Alpes en cascade» en une de «24 heures». Référence aux nombreuses avalanches qui se sont déclenchées, la veille, dans le canton de Vaud, mais aussi en Valais, dans les Grisons, à Uri et également en France et en Autriche.

En page 2, la rédaction fait le récit d’une incroyable journée aux Ormonts, touchés par huit avalanches consécutives. «La première a dévalé à 2 h 50 du matin. Emportant un pylône électrique, elle s’est arrêtée contre un chalet situé à la Lavanche, au-dessus de la route cantonale, entre le Rosex et Vers-l’Église. Ce chalet était alors occupé par Jean-Michel Berruex, qui estimait être en sécurité, une forêt surplombant son habitation.» D’autres coulées suivent jusqu’en fin d’après-midi.