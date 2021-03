Marché de l’art – En 2020, les ventes en ligne ont explosé Malgré un net repli de 22%, à 50,1 milliards de dollars, le marché de l’art a prouvé sa capacité à s’adapter, estime le dernier UBS Art Market Report. Andrea Machalova

En transformant leurs salles de vente en plateaux de télévisions, les maisons de ventes ont rapidement su s’adapter aux nouvelles contraintes du marché. Christie’s

Pour le marché de l’art comme pour tous les autres secteurs de vente, l’année 2020 fut loin d’être réjouissante. Impacté de plein fouet par la crise, l’annulation de la plupart des foires, la suspension des enchères en salles et la fermeture temporaire des galeries d’art, il affiche avec 50,1 milliards de dollars une baisse de près d’un quart, note le dernier UBS Art Market Report. Avec un repli de 24%, ce sont les États-Unis, toujours leaders du marché, qui affichent la plus grande baisse, suivis de près par la Grande-Bretagne (–22%) et la Grande Chine (–12%). À eux seuls, les trois marchés les plus importants ont généré 82% de la valeur totale des transactions.