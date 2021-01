Prévoyance – En 2020, un épargnant sur cinq a réduit ses versements Les pertes de salaire dues au chômage partiel ou aux licenciements ont fait pression sur les taux d’épargne des Suisses.

D’après une enquête, plus de 20% des épargnants du pilier 3a ont réduit, parfois à zéro, leurs versements dans la prévoyance liée facultative. L’enquête du comparateur en ligne Comparis note que pas moins de 53% des personnes interrogées disent être titulaires d’une solution de prévoyance 3a, selon un communiqué envoyé dans la nuit de lundi à mardi. Parmi elles, près d’une sur cinq a réduit ses versements dans le pilier 3a en 2020, quand elle n’y a pas tout bonnement renoncé.

«Ces chiffres reflètent notamment les pertes de salaire engendrées par le chômage partiel et les licenciements dus au coronavirus», analyse Comparis. Et d’ajouter que 43% des personnes concernées ont indiqué avoir renoncé à alimenter leur pilier 3a en raison d’une baisse de leurs revenus par rapport à 2019.

Investir autrement

La fonte des revenus constitue le motif le plus fréquemment cité pour justifier la baisse des versements au pilier 3a, mais il n’est pas le seul: 19% des épargnants 3a qui ont réduit, parfois à zéro, leurs versements dans ce pilier ont déclaré avoir opté pour d’autres placements dont certains sont directs, par exemple des actions sur un compte de dépôt. De même, 17% des sondés ont dit ne plus avoir d’argent à épargner dans le pilier 3a en raison d’une grosse dépense.

Les trois quarts des personnes qui procèdent d’ordinaire à des versements au pilier 3a ont investi en 2020 autant voire plus d’argent qu’en 2019 dans la prévoyance privée – qui présente des avantages sur le plan fiscal. Parmi elles, plus de la moitié (59%) y a versé le montant maximal, soit 6826 francs pour les personnes affiliées à une caisse de pension. Les hommes sont là nettement plus représentés que les femmes (64% contre 52%).

Retraite anticipée

Par ailleurs en 2020, 80% des épargnants 3a de 55 ans ou moins ont investi autant, voire davantage dans le pilier 3a qu’en 2019. Parmi les plus de 56 ans, ils n’étaient en revanche que 56% dans cette situation. Un quart (25%) des plus de 56 ans a même renoncé à tout versement dans ce pilier.

La chute des versements observée dans les classes d’âge les plus élevées s’explique difficilement par les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, selon Comparis. On y trouve en effet de nombreuses personnes en retraite anticipée sans revenu lucratif soumis à l’AVS qui n’ont pas encore perçu leur avoir de pilier 3a.

Cette enquête représentative a été réalisée par l’institut de sondage et d’études de marché innofact pour le compte de Comparis auprès d’un échantillon de 1044 personnes issues de toutes les régions de Suisse. Le sondage a eu lieu fin novembre 2020.

ATS