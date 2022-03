Aide aux plus nécessiteux à Lausanne – «En 2022, des travailleurs doivent venir dormir au Répit» La Fondation Mère Sofia, créatrice de la Soupe populaire, fête ses 30 ans. Éclairage sur les défis d’hier, d’aujourd’hui et de demain avec son directeur, Yan Desarzens. Romain Michaud

Dans les années 90, la Soupe populaire de Lausanne s’installait devant l’église Saint-Laurent. Fondation Mère Sofia

La Fondation Mère Sofia et sa Soupe populaire fêtent cette année leurs 30 ans. L’institution lausannoise tiendra un stand devant l’église Saint-Laurent, là où tout a commencé, le samedi 12 mars de 9 h à 13 h 30, pour partager un moment et une soupe avec la population. Retour sur trois décennies d’aide aux plus démunis avec son directeur, Yan Desarzens.