L’invité - En 2022, les impôts augmentent encore à Lausanne

Au 1er janvier 2022, la Ville de Lausanne augmente encore la fiscalité pesant sur les Lausannoises et Lausannois. Les recettes annuelles supplémentaires escomptées sont de près de 12 millions. L’augmentation fiscale passera par les taxes communales sur l’électricité, qui augmentent de 3.90 ct/kWh à 5.70 ct/kWh, soit près de 50% de plus. À toutes fins utiles, rappelons que la moyenne suisse de ces taxes est de 0.9 ct/kWh… Lausanne serait-elle un goulag fiscal?

Pour évaluer la pression fiscale, nombreux sont ceux qui se limitent au taux d’imposition. Hélas, ils oublient que les différentes taxes imposées à la population doivent aussi être prises en compte. La Municipalité de Lausanne a bien compris cette méprise des Lausannoises et Lausannois, et en tire avantage. Elle a donc pris le parti d’augmenter les taxes, en prenant garde de ne pas augmenter le taux d’imposition.

Le rapport de la Commission sur le Préavis du Plan climat (préavis 2021/24) confirme clairement ce choix stratégique: «La Municipalité justifie son choix par le fait qu’il faudrait une hausse d’impôts d’environ 1,5 point pour obtenir un financement équivalent. Or, une telle augmentation du taux d’imposition ne serait politiquement pas praticable et ne serait probablement pas acceptée par la population. La Municipalité a donc préféré percevoir une augmentation de taxes.»

«Il est cocasse que la Municipalité de Lausanne, fortement marquée à gauche, chérisse une fiscalité antisociale.»

Rappelons que les taxes sont une fiscalité antisociale; en effet les taxes ont, au contraire des impôts, le même taux quelle que soit la richesse de la personne les payant. Il est cocasse que la Municipalité de Lausanne, fortement marquée à gauche, chérisse une fiscalité antisociale qui affecte principalement les moins bien lotis de notre société.

Et pourtant, c’est bien ce qui se passe à Lausanne! Depuis de nombreuses années, la gauche au pouvoir applique de façon méthodique une stratégie d’augmentation des taxes. En 2013, la taxe sur les déchets a été introduite, générant des recettes annuelles supplémentaires de 9 millions. En 2014, puis en 2017, les heures payantes de stationnement ont été étendues, générant des recettes annuelles supplémentaires de 3 millions.

En 2020, lors de la reprise des coûts de l’AVASAD par le Canton, la Ville a conservé l’équivalent d’un point d’impôt, générant des recettes annuelles supplémentaires de 6 millions. Finalement, en 2022, l’augmentation des taxes sur l’électricité génère des recettes annuelles supplémentaires de 12 millions.

La somme de ces augmentations est de près de 30 millions, qui équivalent à 6 points d’impôt. Ceci équivaut à un donc taux d’imposition effectif de 84,5 et non pas de 78,5 comme officiellement annoncé. Et, malgré cette fièvre fiscale, le budget 2022 de Lausanne présente un déficit de 62 millions. On tremble en pensant aux nouvelles augmentations de taxes qui ne manqueront pas d’étouffer encore plus les Lausannoises et Lausannois…

Fabrice Moscheni Afficher plus Conseiller communal UDC, Lausanne

