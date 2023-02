Témoin historique – En 250 ans, les valeurs du Cercle d’Yverdon n’ont pas changé Fondé le 2 février 1773, ce lieu de rencontre célèbre son quart de millénaire. En fin d’année, un ouvrage fouillé lèvera le voile sur une histoire qui reste assez floue. Frédéric Ravussin

Ce tableau pourrait représenter une séance d’admission au sein du Cercle d’Yverdon au XVIII e siècle. Elle orne en tout cas les murs de son salon, rue du Lac 10. DR

Il y a très exactement deux cent cinquante ans, le 2 février 1773, naissait le Cercle d’Yverdon. Un âge mémorable que ses 147 membres ont tenu à commémorer. Ne serait-ce que pour rendre hommage à l’un des cercles plus âgés du pays, qui est aussi la deuxième plus ancienne institution du chef-lieu nord-vaudois.

Le titre de «doyen local» lui échappe pour une simple question d’heures. «Nous avons été créés un jour après la bibliothèque publique», sourit son secrétaire, Patric Duruz.

Scission puis retrouvailles

L’Histoire retient que l’association était baptisée Grand Cercle jusqu’en 1859. Une assemblée générale tourne alors au vinaigre. L’institution devient Cercle de lecture. Fâchés, des membres dissidents forment alors le Cercle d’Yverdon. Le nom survivra aux retrouvailles de 1889. Le second nommé amène ses nombreux membres, alors que le premier, dont les effectifs s’appauvrissent comme les finances, apporte dans le panier de la mariée sa belle propriété de la rue du Lac 10, rénovée en 1777 avec des pierres d’Hauterive par Beat de Hennezel, l’architecte qui vient d’achever la construction de l’Hôtel de Ville voisin.

Les raisons de la discorde sont floues. Elles pourraient être clarifiées par Rossella Baldi. C’est à cette historienne que le Cercle a confié la réalisation d’un ouvrage – à paraître en fin d’année – revenant sur ses origines et les événements qui ont marqué sa longue vie. «C’est une grande connaisseuse du XVIIIe siècle et d’Yverdon, notamment pour avoir coécrit en 2018 un livre sur l’histoire du Musée d‘Yverdon et région», relève le président Rémy Jaquier.

«À l’époque, les membres trouvaient au Cercle des jeux de cartes pour se divertir et des chandelles pour les parties qui s’éternisaient.» Philippe Pavid, membre du comité

L’historienne devrait souligner les valeurs de convivialité et d’amitié originelles qui animent encore aujourd’hui les membres de cette association essentiellement masculine, qui se réunissent librement chaque semaine ou à l’occasion de manifestations mensuelles: des conférences auxquelles des personnes extérieures au Cercle peuvent être invitées, ou des sorties à la découverte de «curiosités régionales».

À l’origine, le Cercle était aussi un lieu où se divertir – on y trouvait des jeux de cartes et des chandelles pour les parties qui s’éternisaient – ou se tenir au courant de l’actualité, à travers la lecture de la presse. «Bien des années plus tard, le petit salon a été équipé d’un poste de télévision, à une époque où peu de foyers en disposaient», souligne Philippe Pavid, membre du comité.

Un repas de gala, le 24 juin, commémorera aussi cet anniversaire. «On lui donnera des «teintes» XVIIIe», souligne Thierry de Heller, qui précise que les festivités permettront de renouer avec un rallye familial que le Cercle n’avait plus mis sur pied depuis 1974.

