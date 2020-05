Crise sociale – En Afrique du Sud, le Covid-19 exacerbe les inégalités Les aides promises par l’État aux plus pauvres tardent à se concrétiser. Dans les quartiers noirs des townships, la faim s’ajoute à la peur du virus. Patricia Huon Johannesburg

Des femmes attendent une distribution de nourriture organisée par une association dans un quartier de Johannesburg, le 30 avril 2020. (AP Photo/Jerome Delay, file) keystone-sda.ch

Assis au soleil, une dizaine de promeneurs et cyclistes prennent un café en terrasse, à Melville, un quartier cosmopolite de Johannesburg, habité en majorité par la classe moyenne. Après deux mois de confinement strict, ils profitent d’un peu de liberté, en flirtant avec la légalité. Avec plus de 21’000 cas confirmés, l’Afrique du Sud, qui compte 60 millions d’habitants, est, officiellement, le pays du continent le plus touché par le Covid-19.