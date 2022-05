Tuerie d’Uvalde – «En Amérique, l’arme à feu est un objet culturel» La fusillade dans une école texane relance le débat sur le Deuxième Amendement. Mais pour l’avocat Olivier Piton, une limitation du port d’armes aux États-Unis s’avère très compliquée. Ronan Planchon - Le Figaro (LENA)

Joe et Jill Biden réconfortent la directrice de l’école Robb Elementary School à Uvalde, où 2 enseignantes et 19 enfants ont péri sous les balles d’un jeune tueur. Le président a appelé le pays à s’élever contre le tout-puissant lobby des armes. 29 mai 2022. MANDEL NGAN / AFP

Joe Biden est venu dimanche apporter son soutien aux familles en deuil et aux survivants d’Uvalde, cinq jours après la fusillade commise par un jeune de 18 ans dans une école primaire, qui a coûté la vie à 19 enfants et deux enseignantes. Une nouvelle tuerie de masse qui choque l’Amérique mais divise la classe politique. Pour Olivier Piton, avocat à Washington, une limitation du port d’armes aux États-Unis ne serait possible que si les États y consentaient, et exigerait aussi une interprétation plus restrictive du Deuxième Amendement de la Constitution.