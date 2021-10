Séjour de luxe tous frais payés à Abu Dhabi – En appel, Pierre Maudet assure: «Mes intentions étaient louables» L’ancien conseiller d’État comparaît avec son ancien chef de cabinet ainsi que deux hommes d’affaires accusés d’avoir voulu l’influencer par un voyage et un sondage. Fedele Mendicino

Pierre Maudet lors de son interrogatoire. Derrière, sur le banc, les coaccusés et leurs avocats. PATRICK TONDEUX

Sept mois après le procès devant le Tribunal de police, l’affaire Maudet revient cette semaine devant les juges d’appel. Deux camps s’affrontent: quatre accusés qui contestent avoir franchi la ligne rouge et un Ministère public déterminé à obtenir leurs condamnations. À un quart d’heure du coup d’envoi ce lundi matin, Pierre Maudet semble détendu. D’un pas tonique, il entre dans la salle encore dépeuplée et lance un «Messieurs!» Une salutation, dans un style de camaraderie militaire, adressée aux avocats présents. Les trois autres accusés font une arrivée plus discrète.



À 9 h 10, le quatuor est à nouveau réuni: l’ex-conseiller d’État PLR et son ancien chef de cabinet Patrick Baud-Lavigne, accusés d’avoir accepté un luxueux séjour tous frais payé par les Émirats arabes unis, ainsi que les deux hommes affaires, Magid Khoury et Antoine Daher, qui ont permis ce voyage en novembre 2015. Pour le Ministère public et le Tribunal de police, ces deux derniers prévenus ont agi dans le but de s’attirer la bienveillance du magistrat et de son bras droit, de faciliter leurs affaires et de se faire ouvrir les portes des services de l’État.