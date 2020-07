Épidémie et crise sociale – En Argentine, le confinement sans fin pèse sur l’économie Le gouvernement a mis en place l’un des confinements les plus longs et les plus stricts du monde. Un nouveau coup dur pour une population déjà durement affectée. Louise Michel d'Annoville Buenos Aires

Un homme reçoit un repas gratuit devant un centre communautaire de Buenos Aires. 40% de la population devrait se trouver sous le seuil de pauvreté d’ici à la fin de l’année, selon l’ONU. keystone-sda.ch





«Malgré nos efforts, nous n’avons plus d’autre choix que de fermer définitivement. Merci de nous avoir accompagnés pendant toutes ces années», peut-on lire sur un panneau fixé sur la devanture d’un café vide. Dans cette rue commerçante de Buenos Aires, les pancartes «À vendre» et «À louer» accrochées aux vitrines des magasins sont devenues monnaie courante. Après 113 jours d’isolement obligatoire, l’un des plus longs et des plus restrictifs du monde, 20% des commerces de la capitale ont dû mettre la clé sous la porte.