Face aux vagues covidiennes, l’information venue de la Riviera n’est certes qu’un clapotis qui caresse les chevilles, mais de nos jours il faut savoir se contenter de joies simples, comme le préconise Depardieu dans «Les valseuses». Emballée dans les tons chauds d’une affiche aux allures de publicité vintage pour boisson apéritive riche en sucre, l’annonce que la 55e édition du Montreux Jazz Festival aura bien lieu colorise un peu décembre.

À lire son directeur Mathieu Jaton détaillant avec conviction et intelligence les scénarios qui s’offrent à lui et à ses pairs, des capacités d’accueil modulables aux contrats adaptés jusqu’à une éventuelle et inespérée refonte du système globalisé de l’industrie live où l’artiste a actuellement moins à dire que les juristes qu’il engraisse, on se sent pousser des envies d’éditorial en renfort de ces belles aspirations.

Pour que le «monde d’après» advienne, que ses musiciens y soient plus indépendants, spontanés, affranchis de ce paradoxe où même les artistes les plus rebelles s’accommodaient de l’encadrement le plus aliénant du «monde d’avant», encapsulé, formaté, standardisé dans le big business des géants du divertissement.

Et puis, on hésite, on se retient. On regimbe. Parce que, simplement, rien n’est certain et qu’on n’ose plus compter le nombre d’articles sur le secteur culturel dont les projections, ces derniers mois, furent rendues caduques quelques heures plus tard par une nouvelle salve de mesures sanitaires. Aussi, parce que les foules du vendredi se ruant sur des objets inutiles mais en solde n’encouragent pas à supposer que «le monde d’après» aura une tronche particulièrement différente de celui d’hier ou d’aujourd’hui.

Parce que se rendre à un concert masqué, désinfecté, tracé, contrôlé, n’est pas exactement l’idée que l’on se fait du rock (ni même de la musique classique). Parce qu’on a toujours un petit fond de scrupules à se réjouir de l’été qui vient alors que l’hiver n’a même pas commencé.

Alors on danse, comme disait l’autre. On danse en attendant. Une danse lasse et un peu triste, d’un pied à l’autre, façon Trump sur son estrade, les yeux perdus dans le vague, en direction de la Riviera. Sur la surface du lac, le clapotis frémit. On aimerait y croire.