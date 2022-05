«Du vent dans les palmes» 12/12 – En attendant le palmarès Pascal Gavillet

«Close», le film qui devrait avoir la Palme d’or. Diaphana

En attendant le palmarès, les «fake news» abondent. Un «leak» annonce la Palme pour «Leila’s Brothers». Comme beaucoup d’autres, j’aimerais que ce soit Lukas Dhont qui l’ait. Pour «Close». Aucun autre choix ne me conviendrait.

Les restaurateurs, au bord de l’épuisement, se réjouissent que tout soit fini. Les premiers prix commencent à tomber. Dans la section «Un certain regard», ont été notamment primés «Joyland», «Mediterranean Fever» et «Rodeo», trois des plus mauvais films de ce programme. Etonnant? Même pas. La Queer Palm revient également à «Joyland». Grotesque! Je me demande pourquoi ce sont souvent les pires choix qui se détachent.

En attendant le palmarès, je repasse en mémoire les mille images de ce Cannes 2022, revois la salle Bazin, la rue d’Antibes et le Marriott, relâche la tension et n’aspire qu’à dormir.

