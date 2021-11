Lutte contre le Covid-19 – En Autriche, la vaccination à marche forcée Non-vaccinés confinés, troisième dose obligatoire pour tous, vaccination dès 5 ans. Aucun pays d’Europe n’a pris de telles mesures face à la hausse des cas de Covid. Reportage. Myriam Détruy, Vienne

Patrouille de police sur un marché de Noël à Innsbruck le 15 novembre 2021, jour de l’entrée en vigueur des mesures de confinement pour les non-vaccinés. KEYSTONE

Les cloches de midi résonnent dans le brouillard tandis que plusieurs parents attendent leurs enfants à la sortie de l’école maternelle d’une petite ville du Tyrol. Parmi eux se trouve une mère trentenaire qui souhaite rester anonyme. «Je suis infirmière, et depuis quelques jours, je suis en arrêt maladie. Je ne supporte plus la pression psychologique sur les personnels de santé non-vaccinés contre le Covid. Je me faisais tester plusieurs fois par semaine, mais maintenant, l’hôpital qui m’emploie n’organise plus de tests pour ses salariés. Je dois aller à la pharmacie ou au centre de test. C’est absurde.»