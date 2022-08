La période estivale arrive à son terme et chacun reprend ses activités courantes. Pourtant, durant ces derniers mois, personne n’a pu rester indifférent aux événements climatiques extrêmes qui ont touché l’Europe. Le manque d’eau et les chaleurs aussi torrides que persistantes ont régné en maître sur nos territoires. C’est du jamais vécu de mémoire d’homme. La concrétisation du réchauffement climatique, dû au surplus de gaz à effet de serre, n’est donc plus à démontrer.

Alors que la canicule faisait rage, la population a été lentement, mais sûrement, préparée au fait que nous risquons de manquer d’énergie l’hiver prochain. Alors que les distributeurs d’électricité, de gaz et de chauffage à distance doivent donner leurs tarifs 2023 fin août au régulateur (ElCom), nous savons déjà que la hausse des factures énergétiques sera salée.

«Faute d’un sérieux plan anticipé pour garantir notre autonomie énergétique, c’est au citoyen suisse de faire preuve de civisme.»

Crédules et mal informés, nous nous tournons alors vers le Conseil fédéral. Les nombreux commentaires se résument en: «Vous faites quoi là-haut?» À l’inverse et par conseillère fédérale interposée, nos instances nous reprochent de gaspiller l’énergie. La solution serait de réduire de plusieurs degrés notre chauffage cet hiver. En fait, comme pour la pandémie récente et, faute d’un sérieux plan anticipé pour garantir notre autonomie énergétique, c’est au citoyen suisse de faire preuve de civisme.

Depuis le premier choc pétrolier de 1973, nous avons pris l’habitude, tous, d’être économes et attentifs à nos consommations. Mais l’économie florissante de notre pays et notre niveau de vie élevé nous ont endormis face à une situation fragile qui pouvait basculer du jour au lendemain. En fait, et en votant pour la stratégie énergétique 2050, nous avons fait confiance à nos autorités pour gérer un monde énergétique complexe, alors que la Suisse n’est pas dans le giron européen.

Face aux alertes répétées depuis 1988 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la Suisse n’a guère fait mieux que ses voisins. Nous nous sommes endormis.

En 2011 et après l’épisode Fukushima, le gouvernement opte pour un abandon progressif du nucléaire, sans CO 2 mais trop dangereux et coûteux, ouvrant la voie aux énergies renouvelables, meilleur marché. Résultat et après plus de dix ans, seulement 5% de solaire et moins de 0,15% d’éolien, projets embourbés dans les multiples oppositions.

Sonner la charge

Donc et sans attendre, bon peuple suisse, il faut sonner la charge contre les gaz à effet de serre et pour l’autonomie énergétique:

– Par la réduction raisonnée de nos consommations.

– En investissant dans la pose massive de panneaux photovoltaïques et en isolant nos constructions.

– Par la mise en place de pompes à chaleur et en évitant tout produit pétrolier.

– En favorisant la mobilité douce.

Il est temps de réaliser que nous sommes en train de changer d’époque. Il faut accepter de renoncer à la facilité procurée par le pétrole, sans regret, mais avec conscience que nous sommes déjà allés trop loin!

D r Eric Davalle Afficher plus Directeur d’ExMDI, auteur de «Labyrinthe managérial – Vers une nouvelle gouvernance d’entreprise durable», aux Éditions Baudelaire DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.