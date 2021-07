Les JO 2020 en direct - En aviron, Rol et Merz se sont donné «confiance pour la suite»

Cyclisme

L'Equatorien Richard Carapaz a rapporté la 2e médaille d'or olympique de l'histoire de son pays. Il a remporté la course en ligne des JO 2020 grâce à une belle démonstration dans les 25 derniers kilomètres. Wout Van Aert et Tadej Pogacar ont complété un magnifique podium.

Carapaz, bon troisième du dernier Tour de France, a eu le culot de partir à un peu moins d'une trentaine de kilomètres du but, seulement accompagné par l'Américain Brandon McNulty. L'Equatorien de l'équipe Ineos, vainqueur du Giro en 2019 et du Tour de Suisse cette année, a ensuite fait la différence en solo dans les derniers pourcentages en direction de l'arrivée, jugée sur le circuit du Mont Fuji.

Derrière, les favoris Wout Van Aert et Tadej Pogacar ont énormément travaillé et n'ont pas été aidés par d'autres grimpeurs soucieux de jouer davantage le podium que la plus haute marche. Ce sont finalement les deux animateurs de la dernière Grande Boucle qui ont tout de même arraché les médailles «de consolation». Le Belge a fini par se jouer du Slovène d'un boyau, au sprint.

Les Suisses ont quant à eux tous «sauté» dans le terrible Mikuni Pass et ses 6,8 km à 10,1%, situé à plus de 30 km de l'arrivée. Marc Hirschi, qui avait chuté durement tout au début du Tour de France, a bien essayé de s'accrocher le plus longtemps possible, mais les cadors du peloton étaient bien trop forts pour lui. Le Bernois a lâché alors qu'une vingtaine de coureurs étaient encore en lice pour le podium.