Histoire et architecture – En balade dans le patrimoine bâti de Lavaux Protégé mais peu connu, l’héritage de ces coteaux, avec leurs maisons pas toujours viticoles, châteaux ou modestes capites, est à redécouvrir dans un guide. Erwan Le Bec

Lutry, en mai 1919. Bien que tourné vers le patrimoine bâti, ce petit guide ne néglige pas le contexte qui a été celui des bâtiments et de leurs fonctions à travers les siècles, montrant à quel point la région avait évolué. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Fotograf: Unbekannt/Fel_002792-RE/Public Domain Mark

On peut désormais aller faire un tour dans les vignes, descendre trois décis et monter visiter un village, le tout en se couchant moins bête. La Société d’histoire de l’art en Suisse sort ces jours un nouveau guide de la collection Architecture de poche, monté par l’Association Patrimoine en Lavaux et rédigé par plusieurs historiens et spécialistes. Avec ses 256 pages et plus de 400 illustrations, il est bien parti pour accompagner nombre de randonnées du dimanche à la découverte de l’histoire de Lavaux.

1 / 3 Scène de vendange, au début du siècle. Si la vigne a largement conditionné le bâti, déjà médiéval, elle n’a pas toujours été la raison de vivre de la région. Fonds collection iconographique vaudoise, BCU Lausanne, BCUL_IC_CIV_Épesses_vendange

«Quand on va en Lavaux, le regard est beaucoup tourné vers le paysage. Là, nous avons voulu attirer l’attention sur ce qu’on voit moins: des détails, des bâtiments ou des villages, avance l’historien de l’architecture Bruno Corthésy. Nous avons cherché à être accessibles, tout en restant scientifiques et en nous appuyant sur toute une documentation commandée par les Monuments historiques, qui n’est en général pas publiée.»

«Un projet fédérateur»

Outre les classiques (l’église de Lutry, la tour de Marsens, le grand Hôtel Préalpina), le public pourra ainsi découvrir, au fil de quatre itinéraires principaux, plus de 160 bâtiments peu ou pas connus, qui composent toutefois l’essentiel du tissu bâti. Des maisons vigneronnes, des fontaines, des écoles ou des bâtiments utilitaires…

Il faut également y voir un projet de sensibilisation et de valorisation du patrimoine régional qui, bien qu’inscrit à l’Unesco, reste sous pression. À l’origine du guide, Michèle Antipas, présidente de l’association ad hoc et ancienne conservatrice cantonale adjointe des Monuments historiques veut y voir «un projet fédérateur», à même de toucher un public large.

«Avant la monoculture de la vigne, on trouvait encore à Lavaux des laiteries, des vaches, des jardins…» Bruno Corthésy, historien de l’architecture

L’ouvrage peut s’appuyer sur de solides introductions à l’histoire de la région, sur un vocabulaire rendu accessible, ainsi que sur des images d’archives souvent saisissantes remontant au début du siècle. «Elles montrent ces bâtiments dans leur contexte, avec souvent des enfants ou des habitants qui posent, poursuit Bruno Corthésy. Cela permet de montrer que Lavaux reste un paysage fait par l’homme et qui a beaucoup évolué. Avant la monoculture de la vigne, on y trouvait encore des laiteries, des vaches, des jardins…»

Patrimoine en Lavaux

Et un patrimoine plus contemporain qui n’a pas été mis de côté. Comme pour montrer que, entre les villas d’avant-garde de Corseaux (comme la Villa Le Lac de Le Corbusier) et le motel à l’américaine des Blonnaisses (l’actuel Hôtel Lavaux, dessiné par Alberto Sartoris), l’histoire est toujours en train de s’écrire.

Erwan Le Bec écrit pour le quotidien 24heures depuis 2010. Il couvre, entre autres, l'actualité vaudoise. Plus d'infos @ErwanLeBec

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.