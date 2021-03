Élections communales – En ballottage général, Orbe penche toutefois à droite La formation de centre droit Union Libre devient la première force politique, au nez et à la barbe du PS et du PLR. De leur côté, les Vert-e-s perdent des plumes. Antoine Hürlimann , Erwan Le Bec

Dimanche, il n’y a pas eu de vague verte à Orbe. Au contraire. GERALD BOSSHARD

La fin de la parenthèse Henri Germond? Le départ du syndic socialiste, après une seule législature, semble marquer le retour de la deuxième commune du Nord vaudois à droite, même si aucun des candidats à la Municipalité n’a obtenu la majorité absolue.

Lors de la dernière législature, la formation de centre droit Union Libre (UL) a réussi sa métamorphose. De simple liste d’entente, elle est progressivement devenue une force d’opposition respectée, notamment grâce aux conseillers communaux Arnold Poot et Bertrand Gillabert qui ont souvent fait transpirer la politique locale. Une stratégie payante. Avec 15 sièges, Union Libre devient dimanche la première formation de l’organe délibérant.

La municipale sortante Mary-Claude Chevalier avoue sa surprise: «C’est totalement inédit, je suis hypercontente, jubile-t-elle. C’est un signal fort pour tous ceux qui décriaient l’UL.» Celle qui caracole en tête avec 41,3% des suffrages lorgne-t-elle la syndicature? «Peut-être, lâche-t-elle. Mais je vais d’abord discuter avec mon groupe.»

«Il serait légitime que la syndicature revienne à l’Union libre ou à nous.» Myriam Schertenleib, municipale sortante PLR

Le retour à droite se lit également dans l’entrée au Conseil des Vert’libéraux, avec 5 sièges. Ils ratent toutefois leur entrée à l’Exécutif au premier tour. Au même titre que l’UDC Jérémie Richner, qui se contente de 21% des voix. Sa section perd également un siège au Conseil. Tout comme le PLR qui dégringole de 4 sièges. Le parti est toutefois la 2e force politique de la commune, devant le PS. «Il serait légitime que la syndicature revienne à l’UL ou à nous, analyse la municipale sortante libérale-radicale Myriam Schertenleib, deuxième des élections du jour avec 40.30% des voix. La porte n’est pas complètement fermée me concernant et mon collègue Serge Berthoud fait aussi un excellent score.»

«Honnêtement, je m’attendais à un meilleur résultat.» Luis de Souza, municipal écologiste sortant

À chaud, à Orbe, on explique difficilement ces résultats. Seule certitude, le scrutin révèle la faiblesse électorale des Vert-e-s. Porté à l’Exécutif lors du référendum sur le quartier Gruvatiez mais visiblement pas par de fervents écologistes, le sortant Luis de Souza et sa colistière arrivent derrière les deux socialistes Jean-Marc Bezençon et Didier Zumbach.

Pas de vague verte

Le municipal Vert avait été fréquemment attaqué de toutes parts ces derniers mois, notamment sur sa politique culturelle. «Honnêtement, je m’attendais à un meilleur résultat, concède celui qui perdrait pour l’instant son siège. Cela montre que mon action et mon dicastère manquent de visibilité.» Il reprend: «Nous voulions qu’un socialiste reprenne la place laissée par Henri Germond et, en ce sens, les résultats sont prometteurs. Il serait toutefois bon pour une question d’équilibre que les Vert-e-s restent à la Municipalité.»

Par ailleurs, l’édile avoue qu’il espérait une vague verte communale. «Il faut constater que l’électorat – vieillissant – n’a pas tant changé que cela. Mais je pense que la tendance finira par arriver, même si cela doit prendre encore quelques années.»