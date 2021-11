Malbouffe culturelle – En baseball, le hot-dog est aussi important que les joueurs Le hot-dog fait partie intégrante de la culture du baseball en Amérique du Nord. Près de 25 millions sont consommés chaque saison dans les stades de la Major League Baseball (MLB). Cyrill Pasche

Des supporters bien nourris et heureux contribueraient au succès de l’équipe qu’ils supportent. Jon Levy/AFP

Atlanta Braves d’un côté, Houston Astros de l’autre. Voici l’affiche des World Series, point culminant de la saison de baseball en Amérique du Nord. Le baseball? Un sport terriblement complexe pour les Européens, un pan de la culture sportive US de l’autre côté de l’Atlantique. Des parties parfois interminables et un calendrier démentiel (162 matches de saison régulière!), des règles et termes techniques peu évidents pour les non-initiés, mais une constante: la malbouffe débute chaque année aux alentours du 1er avril lors de l’Opening Day, le lancement de la nouvelle saison de Major League Baseball (MLB), et se conclut généralement au début du mois de novembre, lorsqu’un nouveau «champion du monde» est couronné.