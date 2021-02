Coup d’État – En Birmanie, la rue brave l’armée La résistance populaire ne faiblit pas au Myanmar, malgré la menace d’une mise au pas brutale. Les manifestants continuent à défier le chef de la junte militaire. Sébastien Falletti, correspondant en Asie du sud-est

Pour se protéger des canons à eau de la police, les manifestants s’abritent sous des bâches plastiques. Rangoun, 9 février 2021. AFP

Les canons à eau crachent leurs puissants jets sur la foule intrépide comme un ultime avertissement, au cœur de Naypyidaw. Cette capitale proprette bâtie de toutes pièces par l’ancienne junte birmane au cœur de la végétation luxuriante, pour échapper à la chienlit populaire de la grouillante Rangoun, est rattrapée à son tour par la contestation depuis le coup d’État du 1er févier. «Non à la dictature militaire», proclament les pancartes à l’effigie du général Min Aung Hlaing, barrée d’une grande croix rouge écarlate, couleur de la formation d’Aung San Suu Kyi, enfermée dans une résidence par l’armée.

Pour la première fois, des manifestations bousculent les avenues rectilignes de cette cité administrative modèle au centre de la Birmanie, en dépit des mises en garde solennelles du chef de l’armée. «Je vais retourner manifester. Je suis en colère, j’ai peur, mais j’ai décidé qu’il fallait lutter pour le retour de la démocratie», explique Aye Aye (ndlr: les prénoms sont modifiés pour préserver la sécurité des interviewés), à Rangoun, la capitale économique du pays, elle aussi agitée par des protestations sans précédent depuis la révolution de safran, en 2007.

Les manifestants brandissent trois doigts vers le ciel, reprenant le geste de défiance des militants prodémocratie de Hong Kong et Bangkok. Rangoun, 9 février 2021. keystone-sda.ch

Quelques moines bouddhistes en robe orangée ont rejoint les cortèges grouillants, lancés d’abord par des médecins, rejoints par les professeurs, à l’appel d’une grève générale. Ruban rouge broché sur le cœur, en l’honneur de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) d’Aung San Suu Kyi, ils brandissent trois doigts vers le ciel, reprenant le geste de défiance des manifestants prodémocratie de Hong Kong et Bangkok, inspiré du film «Hunger Games».

Plus de 150’000 manifestants

Ils étaient plus de 150’000 manifestants selon les estimations de diplomates sur place, ce week-end. «Tout le monde doit venir, les militaires doivent comprendre qu’ils ne peuvent rien contre nous», ajoute la jeune manifestante de 25 ans, qui bat le pavé chaque jour, avec ses amis. Au regard de la foule toujours nombreuse mardi, les mises en garde du nouvel homme fort du Myanmar n’ont pas découragé la protestation, qui gonfle depuis plusieurs jours.

Le portrait du général Min Aung Hlaing, chef de la junte militaire, barré d’une croix rouge lors des manifestations à Naypyidaw, le 9 février 2021. AFP

Avertissement à la rue

La veille, à 20 heures pétantes, le général a surgi sur les écrans de télévision, en chemisette vert pâle, bardée de décorations martiales. Pour la première fois depuis le coup, le chef de Tatmadaw, l’armée birmane, monte au créneau pour s’adresser à la population, et lancer un lourd avertissement à la rue rebelle. Au même instant, un concert de casseroles métallique de protestation résonne en écho d’un balcon à l’autre à travers la nuit tiède de Rangoun, appelant à la libération du Prix Nobel de la paix, la figure de proue du mouvement démocratique. Comme un dialogue de sourds, entre deux forces irréconciliables, au bord du choc frontal, qui menace de plonger à nouveau le «royaume des milles pagodes» dans le tourbillon de la violence.

Sur le macadam, les forces de l’ordre ont le fusil-mitrailleur en bandoulière. Ils ont fait preuve de retenue face à la bronca de la foule ces derniers jours, mais cette patience touche à sa fin, prévient la télévision d’État. «Des actions doivent être prises […] contre les infractions qui troublent, empêchent et détruisent la stabilité de l’État.» Désormais, tout rassemblement de plus de cinq personnes est interdit dans les grandes villes du pays de 54 millions d’âmes, la censure s’abat sur la presse et les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram.

Internet lui-même vacille, ayant déjà été coupé par deux fois, menaçant les manifestants superconnectés d’un «black-out». «On est entré dans la phase de réaction, s’inquiète un diplomate occidental sur place, avec le risque d’un grand bond en arrière de 30 ans.» En 1988, l’armée n’avait pas hésité à réprimer par le sang les manifestations prodémocratie, faisant des milliers de morts.

Des dizaines de milliers de personnes ont défié l’interdiction de manifester à Rangoun, le 9 février 2021. keystone-sda.ch

Mais ces nouvelles mesures draconiennes n’ont pas découragé les habitants revenus en force sur le pavé mardi, avec des nouvelles tactiques. «Nous sommes comme l’eau. Si la police nous disperse sur les avenues, on forme des petites manifestations dans les allées», explique Aung Ko, en reprenant le mot d’ordre de Bruce Lee, adopté par les manifestants de Hong Kong. D’autres forment des minirassemblements de cinq personnes, pour contourner les interdictions des autorités, qui brandissent la menace épidémique pour disperser la foule.

Assignée à résidence

Le spectre d’une nouvelle mise au pas brutal plane sur le Myanmar, coupé du monde par des frontières hermétiquement contrôlées depuis le début de la pandémie. La mise en accusation de Suu Kyi, qui pourrait être formellement condamnée à la prison dans les prochains jours, menace d’envenimer encore le climat, alors qu’aucune porte de sortie politique n’apparaît à l’horizon. L’icône populaire est toujours coupée de ses troupes, derrière les hauts murs de sa résidence officielle à Naypyidaw, et 150 dirigeants ont été arrêtés, laissant peu de place à une négociation en coulisse sur le partage du pouvoir entre civils et militaires, véritable enjeu de la crise.

Les manifestants réclament la libération d’Aung San Suu Kyi, coupée de ses troupes, derrière les murs de sa résidence officielle à Naypyidaw. keystone-sda.ch

Mais l’ampleur de la résistance populaire place l’armée devant un dilemme, car une répression brutale entraînerait une lutte de longue haleine, dans un isolement international grandissant, alors que les critiques des États-Unis, de l’UE et de l’ONU se multiplient. «Si les foules continuent de grossir, l’armée va devoir recourir à la force. Mais elle n’ouvrira pas le feu comme en 1988», veut croire Khin Zaw Win, ancien prisonnier politique, aujourd’hui directeur du Tampadipa Institute, à Rangoun. Un bain de sang plomberait l’horizon économique de cette nouvelle frontière de l’Asie du Sud-Est, en quête de développement, et dont les militaires tirent une juteuse rente.