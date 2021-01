Beau livre vineux et gourmand – En Bourgogne, le château accueille des galas gargantuesques Au château de Clos de Vougeot, la Confrérie des chevaliers du Tastevin tient de formidables repas. Un livre le rappelle. David Moginier

Les trompes de chasse rythment la soirée à Clos de Vougeot. Matthieu Cellard

Seize fois par année, le château de Clos de Vougeot, en pleine Bourgogne viticole, résonne de cette invitation d’un autre temps: «Bon appétit et large soif!» Les six cents convives, vêtus les uns de smoking, les autres de robes du soir, sont là pour célébrer la chère mais surtout les vins de Bourgogne, que leur hôte défend depuis 1934. La Confrérie des chevaliers du Tastevin compte près de 12’000 membres de par le monde, et ce château du XIIe siècle est son berceau.

Un beau livre vient explorer ce monde un peu hors du temps, avant que le corona ne le trouble. Ces seize chapitres ont tous leur nom et leur spécificité. Mais ils sont surtout la preuve qu’on peut régaler 600 convives de plats gastronomiques, comme en témoigne le triple étoilé Emmanuel Renaut venu avec ses plats du Flocon de Sel de Megève, et que la brigade a parfaitement exécutés.

Berceau d’une cuisine gourmande

Parce que la Bourgogne, en plus de ses crus, est aussi le berceau d’une cuisine gourmande, pour ne pas dire traditionnelle. Mais le chef des cuisines se donne les moyens de ses ambitions, comme lorsqu’il commande 500 kg de saint-pierre des côtes bretonnes, ou un homard par personne. Mais c’est bien les œufs en meurette qui restent le plat signature du Clos de Vougeot, servis à chaque chapitre. 1200 œufs pochés, leur sauce au vin, leurs toasts frottés à l’ail. Depuis 2019, le château organise le championnat du monde de la spécialité.

Mais le Tastevin, c’est aussi le tastevinage, cette dégustation des crus bourguignons par un jury de spécialistes qui accorde ou non la précieuse collerette distinctive. Comme si, chez nous, le label Terravin était distribué par la Confrérie du Guillon