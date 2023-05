Gestion de l’épargne 3/3 – En Bourse, il faut apprendre à se méfier des fausses vérités Les investisseurs émérites le savent: s’attaquer aux marchés financiers représente un parcours semé d’embûches et, surtout, de croyances plus ou moins vraies. Décryptage. Olivier Wurlod

Qu’ils soient banquiers ou financiers, tous vous le confirmeront: en Bourse, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. KEYSTONE

Désillusion. C’est l’un des mots à avoir en tête lorsqu’on commence à investir en Bourse. Que l’on soit amateur ou professionnel, les déceptions feront forcément partie de l’aventure. Ce sont elles qui vous poussent le plus souvent à revoir une stratégie d’investissement et, parfois, en cas de panique, à aller chercher la bonne parole et à écouter les conseils de ceux qui promettent avoir trouvé la martingale.