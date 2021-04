Votations du 13 juin – En campagne, les femmes vont au front Agricultrice, œnologue ou vigneronne, elles sont en première ligne du débat sur les pesticides, marqué par des tensions inouïes. Elles racontent. Lise Bailat , Gabriel Sassoon

De g. à dr. et de haut en bas: Émilienne Hutin Zumbach, Anne Challandes, Simone de Montmollin et Anne Morier-Genoud. Aline Paley

Il y a eu le gel à combattre, le Covid et son cortège de mauvaise humeur, et maintenant ces campagnes de votations. Rarement l’atmosphère a été aussi électrique dans le monde agricole. Les paysans qui s’affichent contre les initiatives «Pour une eau potable propre» et «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» craignent les regards de travers. Ceux qui sont en faveur des textes, eux, ne s’affichent souvent pas du tout. Le débat est trop émotionnel au sein de la profession.

C’est une campagne où il n’y a que des coups à prendre. Et ce n’est pas un hasard si on trouve de nombreuses femmes en première ligne. Le vote des citoyennes est devenu convoité dans la mesure où il peut faire basculer les scrutins indécis et où ces derniers deviennent fréquents.