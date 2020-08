Berne – En cas de chômage partiel, les procédures sont simplifiées Le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance sur l’assurance-chômage, changements qui devraient alléger le travail des instances concernées, très sollicitées.

La modification entre en vigueur le 1er septembre et sera valable jusqu’à la fin de l’année. Keystone 1 / 1

Les heures de travail supplémentaires, effectuées en dehors des périodes de chômage partiel, et les revenus issus d’occupations provisoires ne seront pas déduits des indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de modifier l’ordonnance sur l’assurance-chômage en ce sens.

Ces simplifications devraient alléger le travail des caisses de chômage, fortement sollicitées à cause de la crise du coronavirus. Elles pourront prendre leurs décisions plus rapidement sur les éventuelles indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail. La modification entre en vigueur le 1er septembre et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

ATS/NXP