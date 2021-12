Lacs de Neuchâtel et Morat – En cas de nouvelles crues, les riverains veulent de l’aide Les communes touchées par les inondations de cet été appellent à la mise en place d’un système de solidarité. Sébastien Galliker

La crue historique du lac de Neuchâtel a contraint les autorités à évacuer plusieurs campings en plein cœur de l’été. Ici, les inondations au camping de Corcellettes à Grandson. JEAN-PAUL GUINNARD

Alors que l’hiver a pris ses quartiers, les communes riveraines des lacs de Neuchâtel et Morat n’ont pas encore terminé les comptes des pertes engendrées par la crue des plans d’eau, cet été. En juillet dernier, les lacs du pied du Jura ont atteint des cotes historiques, à 430,72 m, les 19 et 20 juillet. À la clé, des interdictions de baignade et de navigation durant plusieurs jours, des évacuations de campings aux caravanes baignant dans l’eau, des coupures d’électricité, des canalisations submergées, des fermetures de restaurants et autant de pertes financières pour les acteurs du tourisme.