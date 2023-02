Opinions préconçues – En cette ère des punchlines, les préjugés sont rois Dans un livre choral dirigé par Jeanne Guérout et Xavier Mauduit, 39 historiennes et historiens remontent à la source des a priori malveillants. Fabienne Rosset

Arrestation d’une Femen à Madrid, le 20 novembre dernier, jour anniversaire de la mort de Franco. Les suffragettes ou les pétroleuses étaient, elles aussi, traitées d’hystériques. AFP/OSCAR DEL POZO

Des préjugés, on en a tous. Ces opinions préconçues, mélanges souvent malhonnêtes de faits avérés et de fantasmes. En vrac: «Les Chinois sont fourbes.» «Les réfugiés profitent du système.» «Les gauchers sont maladroits.» «Les belles-mères, toutes des peaux de vache!» Pour les déconstruire et comprendre pourquoi certains, qui remontent parfois à l’Antiquité, s’invitent toujours dans les débats, deux historiens, Jeanne Guérout et Xavier Mauduit, ont dirigé un ouvrage collectif*; 39 spécialistes racontent ainsi la genèse de plus d’une cinquantaine de préjugés malveillants.