La rédaction - En Chine, la tyrannie sanitaire est une réalité

La tyrannie sanitaire existe; ce n’est pas un mythe. Pour en être convaincu, il suffit de regarder les images qui nous parviennent de Chine. Des espaces vides où circulent des bipèdes en tenue de cosmonautes. Des cuisines automatisées où ne s’agitent que des robots. Des systèmes de nacelles et de grappins pour amener leur plat à des dîneurs enfermés dans une cage de plexiglas. On se frotte les yeux en découvrant ce monde désertifié, robotisé, surveillé, stérilisé, aseptisé, déshumanisé. Bienvenue aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin.

La Chine résiste. Singapour et l’Australie ont renoncé à leur stratégie zéro Covid pour apprendre à vivre avec le virus; la Nouvelle-Zélande est aussi en train de jeter l’éponge. Mais pas la Chine, qui pense, ou fait mine de penser, qu’elle incarne un modèle enviable pour le reste du monde. Avec des variants devenus plus contagieux, le maintien de l’objectif zéro Covid impose à la population chinoise des contraintes de plus en plus insensées. Dernier exemple en date, il a suffi de cinq infections détectées à Xiong’an (1,2 million d’habitants) pour que toute la ville bascule dans un confinement total et strict.

«Un régime autoritaire ne peut pas se dédire; il est ligoté par les décisions qu’il a imposées comme par sa propre idéologie.»

Il est arrivé, au fil de cette pandémie, qu’on prête aux régimes autoritaires des avantages que ne connaîtraient pas les régimes démocratiques. Ne sont-ils pas d’une efficacité supérieure quand soufflent les tempêtes virales? Affaiblies par leurs débats sans fin, les démocraties seraient soumises à l’opinion publique, souvent versatile, que Blaise Pascal surnommait la «reine du monde». Ce serait un frein, une entrave, une faiblesse que les régimes à poigne surmonteraient grâce à leurs moyens de surveillance, d’intimidation et de répression. Face à la pandémie, rien ne vaut une tyrannie! De façon plus ou moins avouée, cette idée semble même avoir trouvé des oreilles complaisantes parmi les scientifiques.

L’entêtement de la Chine à poursuivre sa politique zéro Covid démontre aujourd’hui l’inverse. Le «meilleur des mondes» pékinois apparu sur nos écrans révèle l’enfer sanitaire auquel conduit ce jusqu’au-boutisme. C’est ce qu’on appelle un effet de système. Un régime autoritaire ne peut pas se dédire; il est ligoté par les décisions qu’il a imposées comme par sa propre idéologie. Pas de marche arrière quand on se pense à l’avant-garde des peuples. L’été dernier, l’éminent virologue chinois Zhang Wenhong avait suggéré «d’apprendre à vivre avec le virus»; son université l’a aussitôt mis sous enquête en l’accusant de «véhiculer des idées étrangères».

Premier match en faveur de la démocratie

Dans ce système, le Parti communiste chinois ne poursuit au fond que le seul objectif de se sauver lui-même. A contrario, on constate que les régimes démocratiques ne sont pas si faibles quand ils acceptent le prix des discordes pour avancer en ayant une majorité de la population derrière eux. Avant même que ne débutent les compétitions des JO, les démocraties pourraient bien avoir remporté ce premier match.

Michel Audétat

