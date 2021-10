Pratiques agricoles – En cinq ans, l’agriculture vaudoise est devenue plus verte Le conseiller d’État Philippe Leuba fait le bilan de l’efficacité des mesures de soutien au monde agricole dans un contexte de plus en plus compliqué. Sylvain Muller

«Aujourd’hui, 70% des porcs vaudois peuvent se coucher sur de la paille et voir le soleil, alors que la moyenne Suisse est de 50%. Je peux donc confirmer que grâce au travail accompli, et comme annoncé il y a cinq ans, le cochon vaudois est désormais le plus heureux du pays.»

Sur 58 pages, il recense toutes les actions menées par le Canton dans le but d’accompagner le monde agricole vers une pratique plus respectueuse de l’environnement. «Mais sans baisse de production!» a répété trois fois le chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport. «Nous gardons toujours l’objectif d’une agriculture nourricière. Mais si nous voulons vendre nos produits, nous sommes bien obligés de tenir compte de la volonté des acheteurs.»

«Ils ne savent plus à quel saint se vouer! Et je ne peux que les comprendre puisqu’ils reçoivent régulièrement des instructions incompatibles.» Philippe Leuba, conseiller d’État.

À ce propos, Philippe Leuba incite la population à plus de cohérence. Faisant référence au projet de porcherie récemment avorté du côté de Thierrens, il a rappelé que «si on veut que les animaux bénéficient de meilleures conditions de vie, alors il faut aussi accepter les projets qui permettent ces meilleures conditions d’élevage!»

La satisfaction d’avoir mené a bien de nombreux projets – comme Ammoniac Vaud, qui a débouché sur l’obligation d’épandre le lisier avec un système de pendillards pour réduire les pertes dans l’atmosphère, ou Sol Vaud, qui incitait les agriculteurs à mieux protéger leurs terres – contraste toutefois avec le sentiment de désorientation perçu chez de nombreux agriculteurs le contactant.

«Ils ne savent plus à quel saint se vouer! constate Philippe Leuba. Et je ne peux que les comprendre puisqu’ils reçoivent régulièrement des instructions incompatibles. Que faire lorsqu’on vous dit d’augmenter la place disponible pour vos bêtes, mais qu’en même temps on vous interdit d’agrandir votre écurie?»

30 millions de francs

Conscient des difficultés de la branche, le Canton compte donc poursuivre et renforcer sa politique de soutien. Dans l’aspiration du rapport, le Conseil d’État sollicitera en effet auprès du Grand Conseil un crédit cadre de 30 millions de francs pour les améliorations foncières (AF) 2021-2023. Un montant en augmentation de 24% par rapport à la dernière demande et qui constitue un record dans le canton.

«Ce montant doit notamment permettre de continuer à réconcilier agriculture productive et environnement, car les deux sont aussi indispensables l’un que l’autre», estime Philippe Leuba. Ce nouveau crédit-cadre mettra l’accent sur la protection de l’eau, celle des animaux et la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

