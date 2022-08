Édition anniversaire – En cinquante ans, la Nuit du Bex-Lier a su conserver son identité Pour son demi-siècle, la fête villageoise voit double ce vendredi et ce samedi. Humour, jeux et concerts au programme. Karim Di Matteo

Christophe Barbezat (tout à gauche) et son comité (ici Michael Dupertuis à ses côtés et Circé Fuchs) ont opté pour un 50 e sur deux soirs, notamment grâce au soutien de la Société industrielle et commerciale (représentée par Emmanuel Capancioni, au centre). DR – Nuit du Bex-Lier

À entendre Pierre Échenard, l’un des cofondateurs de la Nuit du Bex-Lier, peu de choses ont finalement changé en un demi-siècle. À l’époque, avec ses potes de la Jeune chambre économique et du Parti radical, ils avaient ressuscité les Fêtes de Bex, auxquelles il venait assister depuis Lavey gamin pour assister au cortège de chars des sociétés locales et disparues pour une raison dont il ne se souvient plus. «Nos Nuits du Bex-Lier avaient un tel succès qu’on avait consenti à aménager des bars dans les caves environnantes. Il y avait une sacrée ambiance», raconte l’entrepreneur et ancien municipal.

Aujourd’hui, à défaut de voir trois fanfares converger vers la place Centrale, les Bellerins se pressent toujours en nombre autour de la grande salle pour ce qui est resté l’événement phare de la cité du sel. «Et pour le 50e, les festivités auront lieu exceptionnellement sur deux jours», ajoute Christophe Barbezat, président de l’organisation. Soit ce vendredi et ce samedi.

Culture et musique

Au menu, quelques incontournables (dont le tournoi de pétanque), un spectacle et des concerts. Cela commence vendredi soir avec «ad’Opera», qui revisite l’œuvre de Jean Villard-Gilles à la sauce bellerine, plus quelques sketches de Laurent Flutsch (spectacle payant) suivi d’une discothèque jusqu’à 2 heures.

Samedi, l’orchestre des accordéonistes de Lausanne ouvrira le bal avec un thé dansant, suivi de trois concerts. The Trippers, Velvetfish et Fanny Leeb prépareront le terrain au grand final de DJ Brainbass.

À noter que le journal satirique «Les Tiques», qui a succédé à «La Salière», sera en vente pour 5 francs dès vendredi à midi à la grande salle et dans les commerces. «Sans trop en dire, il sera question de Covid, des meilleures sorties du Conseil communal, des goûts artistiques discutables de certains Bellerins ou de la place du Marché», glisse Christophe Barbezat.

