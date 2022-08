Six mois de guerre en Ukraine – En Crimée, le conflit menace de rattraper les vacanciers Dans la péninsule annexée par Moscou, explosions et incidents se multiplient. Mais la panique ne gagne pas les touristes russes. Et rares sont les voix critiques. Benjamin Quénelle - Envoyé spécial en Crimée

Malgré la guerre, les plages de Crimée ont attiré de nombreuses familles venues de toute la Russie. La plupart affichent un soutien sans faille à Vladimir Poutine. Ici près de Sébastopol, qui abrite le siège de la flotte russe en mer Noire. Juillet 2022. OLGA MALTSEVA/AFP

Course aux crabes dans les rochers pour les enfants, jet-ski et transat pour les adultes, virées en mer pour toute la famille… Sur la côte sud de la Crimée, la saison touristique bat son plein en cette fin du mois d’août. À quelques centaines de kilomètres seulement des combats entre armées ukrainienne et russe, les plages de la péninsule annexée par Moscou en 2014 vivent un été presque normal.