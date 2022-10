Société et sororité – «En critiquant une femme, on projette sur elle nos propres failles» Dans leur dernier essai, Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot s’attaquent au mythe de la rivalité féminine, qui sert avant tout la cause des hommes. Et dont il faut s’émanciper. Marie Maurisse

Elisabeth Cadoche, journaliste, et Anne de Montarlot, psychothérapeute, sont aussi autrices. Dans leur dernier ouvrage, elles en appellent à la sororité, c’est-à-dire la solidarité entre femmes. Photo: Philippe QUAISSE / PASCO

Quelle femme n’a jamais moqué les injections d’une actrice sur le déclin? Ou snobé une collègue un peu trop ambitieuse? Les femmes sont très dures entre elles, entend-on souvent. Voilà une légende qui a la vie dure, et que les deux autrices Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot se sont mis en tête de déconstruire. Leur livre est fouillé et rempli d’exemples. Et en le terminant, on n’a qu’une envie: serrer dans nos bras toutes les femmes qui nous entourent!